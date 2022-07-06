سياسة|قطر

خلال لقائه وزير الدفاع الأفغاني بالدوحة.. أمير قطر يؤكد أهمية تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية بأفغانستان

صورة نشرها الديوان الأميري للقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية (مواقع التواصل)
6/7/2022

قال الديوان الأميري في دولة قطر إن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث اليوم الأربعاء التطورات في أفغانستان مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية محمد يعقوب مجاهد.

ووفقا للديوان الأميري في دولة قطر، جرى خلال اللقاء في الدوحة بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الديوان الأميري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد في اللقاء أهمية العمل لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في أفغانستان، وتحقيق الحياة الكريمة والتقدم والازدهار للشعب الأفغاني، وضمان تمتع كل أطياف المجتمع بحقوقهم.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت قبل أيام أن وفدا أميركيا برئاسة الممثل الأميركي الخاص بأفغانستان توماس ويست التقى في قطر مع كبار ممثلي حركة طالبان والمهنيين التكنوقراط الأفغان، برئاسة وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، يومي 29 و30 يونيو/حزيران الماضي.

تصريحات طالبان

من جهة أخرى، قال زعيم حركة طالبان هيبة الله آخوند زاده إن أفغانستان لن تسمح باستخدام أراضيها لتهديد أمن دول الجوار، ودعا إلى عدم التدخل في شؤون بلاده الداخلية.

وحذر آخوند زاده من محاولة البعض زعزعة استقرار أفغانستان، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة.

وعبّر زعيم طالبان عن رغبة بلاده في بناء علاقات دبلوماسية واقتصادية وسياسية جيدة وقوية مع العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة