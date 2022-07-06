خلال لقائه وزير الدفاع الأفغاني بالدوحة.. أمير قطر يؤكد أهمية تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية بأفغانستان

قال الديوان الأميري في دولة قطر إن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث اليوم الأربعاء التطورات في أفغانستان مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية محمد يعقوب مجاهد.

ووفقا للديوان الأميري في دولة قطر، جرى خلال اللقاء في الدوحة بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الديوان الأميري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد في اللقاء أهمية العمل لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في أفغانستان، وتحقيق الحياة الكريمة والتقدم والازدهار للشعب الأفغاني، وضمان تمتع كل أطياف المجتمع بحقوقهم.

سمو الأمير المفدى يستقبل في مكتبه بالديوان الأميري، سعادة محمد يعقوب مجاهد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية. https://t.co/F1a4EjJW8Z pic.twitter.com/0k7PitAGD4 — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) July 6, 2022

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت قبل أيام أن وفدا أميركيا برئاسة الممثل الأميركي الخاص بأفغانستان توماس ويست التقى في قطر مع كبار ممثلي حركة طالبان والمهنيين التكنوقراط الأفغان، برئاسة وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، يومي 29 و30 يونيو/حزيران الماضي.

تصريحات طالبان

من جهة أخرى، قال زعيم حركة طالبان هيبة الله آخوند زاده إن أفغانستان لن تسمح باستخدام أراضيها لتهديد أمن دول الجوار، ودعا إلى عدم التدخل في شؤون بلاده الداخلية.

وحذر آخوند زاده من محاولة البعض زعزعة استقرار أفغانستان، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة.

وعبّر زعيم طالبان عن رغبة بلاده في بناء علاقات دبلوماسية واقتصادية وسياسية جيدة وقوية مع العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.