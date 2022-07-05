سياسة|إيران

اعتبرها تهديدا للاستقرار الإقليمي.. وزير الدفاع الإسرائيلي: سفن حربية إيرانية قامت بدوريات في البحر الأحمر

One of two Iranian navy warships arrives to dock at Port Sudan in the Red Sea state
النشاط الإيراني في البحر يقلق واشنطن وحلفاءها في الشرق الأوسط (رويترز-أرشيف)
5/7/2022

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الثلاثاء إن السفن الحربية الإيرانية قامت بدوريات في البحر الأحمر في الأشهر الأخيرة مما يشكل "تهديدا للاستقرار الإقليمي".

وفي ندوة بأثينا، قال غانتس "اليوم، يمكننا أن نؤكد أن إيران توطد نفسها بشكل منهجي في البحر الأحمر مع قيام السفن الحربية بدوريات في المنطقة الجنوبية".

وأضاف "في الأشهر الماضية، حددنا أهم وجود عسكري إيراني في المنطقة في العقد الماضي".

وقال مكتب غانتس إنه قدم صور الأقمار الاصطناعية لـ4 سفن حربية إيرانية تقوم بدوريات في البحر الأحمر.

وتشعر إسرائيل وبعض الدول العربية بمخاوف من نفوذ إيران في المنطقة ومن برنامجها النووي، وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي.

وبالتزامن مع الاستعداد لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، دعا غانتس إلى تعزيز العلاقات الأمنية مع دول الخليج العربية التي أقامت بعضها علاقات رسمية مع إسرائيل.

وتأتي تصريحات غانتس بعد يومين من إطلاق حزب الله اللبناني المدعوم من إيران 3 طائرات مسيرة باتجاه منصة غاز إسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي اعترضها.

المصدر : رويترز