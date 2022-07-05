اعتبرها تهديدا للاستقرار الإقليمي.. وزير الدفاع الإسرائيلي: سفن حربية إيرانية قامت بدوريات في البحر الأحمر

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الثلاثاء إن السفن الحربية الإيرانية قامت بدوريات في البحر الأحمر في الأشهر الأخيرة مما يشكل "تهديدا للاستقرار الإقليمي".

وفي ندوة بأثينا، قال غانتس "اليوم، يمكننا أن نؤكد أن إيران توطد نفسها بشكل منهجي في البحر الأحمر مع قيام السفن الحربية بدوريات في المنطقة الجنوبية".

وأضاف "في الأشهر الماضية، حددنا أهم وجود عسكري إيراني في المنطقة في العقد الماضي".

وقال مكتب غانتس إنه قدم صور الأقمار الاصطناعية لـ4 سفن حربية إيرانية تقوم بدوريات في البحر الأحمر.

وتشعر إسرائيل وبعض الدول العربية بمخاوف من نفوذ إيران في المنطقة ومن برنامجها النووي، وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي.

وبالتزامن مع الاستعداد لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، دعا غانتس إلى تعزيز العلاقات الأمنية مع دول الخليج العربية التي أقامت بعضها علاقات رسمية مع إسرائيل.

وتأتي تصريحات غانتس بعد يومين من إطلاق حزب الله اللبناني المدعوم من إيران 3 طائرات مسيرة باتجاه منصة غاز إسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي اعترضها.