لا مؤشرات على عمل إرهابي.. الشرطة الدانماركية تعلن مقتل 3 وإصابة 4 بمركز تجاري في كوبنهاغن

قالت الشرطة الدانماركية إنه لا مؤشرات على أن إطلاق النار كان عملا إرهابيا، في الحادثة التي وقعت أمس الأحد بمركز للتسوق في العاصمة كوبنهاغن، وقتل فيها 3 وأصيب 4 آخرون.

وكشفت عن أن مواطنا روسيا من بين القتلى الثلاثة، في حين لا تزال حالة المصابين الأربعة -بينهم مواطنان سويديان- حرجة لكنها مستقرة.

وقد أعلنت الشرطة الدانماركية أمس القبض على مشتبه فيه بالحادثة، وكتبت على تويتر "أُوقف شخص على صلة بإطلاق النار في مركز فيلدز للتسوق، لا نستطيع حتى الآن الإدلاء بمزيد من المعلومات عن هوية هذا الشخص".

وقالت الشرطة إن عددا من رجال الأمن أُرسلوا إلى مركز فيلدز التجاري بعد تقارير عن إطلاق النار، ونصح رجال الشرطة الأشخاص الموجودين داخل المركز بالبقاء في أماكنهم وانتظار مساعدة رجال الأمن.

وفي وقت سابق، كتبت رئيسة بلدية العاصمة الدانماركية صوفي أندرسن -على تويتر- "لا نعلم حتى الآن عدد المصابين أو القتلى لكن الأمر خطير جدا"، موضحة أنه تم تشكيل خلية أزمة.