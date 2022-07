6 أسابيع من الاحتجاج.. هكذا أجبر ناشطون شركة أسلحة إسرائيلية على مغادرة العاصمة البريطانية

اضطرت شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لصناعة الأسلحة لمغادرة مقرها بلندن في 20 يونيو/حزيران الماضي، بعد سلسلة احتجاجات مكثفة نظمتها حركة "العمل من أجل فلسطين" (بالستاين آكشن) (Palestine Action) البريطانية التي تستهدف مقرات الشركة في المملكة المتحدة، متهمة إياها بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

ويعد هذا ثاني انتصار للحركة هذا العام، حيث أجبرت إلبيت سيستمز في يناير/كانون الثاني الماضي على بيع مصنع "إلبيت فيرانتي" التابع لها في مدينة أولدهام البريطانية، إثر حملات متتالية استهدفت المصنع لأكثر من عام.

وقال ريتشارد برنارد المؤسس المشارك لحركة العمل من أجل فلسطين في حوار مع وكالة "سند" للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة، إن النجاح الأخير الذي حققته الحركة جاء نتيجة حملة مكثفة من الاحتجاجات على مدى 6 أسابيع.

وتابع قائلا "قمنا بأنشطتنا مرة أو مرتين على الأقل أسبوعيا.. وسببت أنشطتنا إحراجا كبيرا لإلبيت سيستمز. وتدريجيا وصلنا إلى نقطة الضغط حيث تعين عليهم مغادرة مقرهم".

وأشار برنارد إلى أن أعضاء الحركة استخدموا صورا مختلفة من الاحتجاج حيث قيدوا أياديهم في أنابيب، وصبغوا المبنى بأكمله بالطلاء الأحمر كرمز للدم الفلسطيني "الذي تريقه هذه الشركة فقط من أجل كسب الربح"، وفق تعبيره.

BREAKING: Palestine Action has forced Elbit to abandon its London HQ at 77 Kingsway — after multiple actions against them & their landlord JLL, we have #ShutElbitDown PERMANENTLY in London! https://t.co/JYmR5ZfoOu

— Palestine Action (@Pal_action) June 20, 2022