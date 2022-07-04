بينهم 3 أشقاء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 25 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، في حين اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية.

ونفذ الاحتلال حملة مداهمات واسعة طالت قرى وبلدات ومدنا فلسطينية، حيث اقتحمت قواته عشرات المنازل وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء الثلاثة عبد الرحمن ومحمد وحمدان حامد واوي من بلدة بيت سيرا غرب رام الله.

أما في مدينة نابلس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين كمال إبراهيم أبو ظريفة، وماهر حرب القيادي في الجبهة الشعبية.

وذكر الجيش الإسرائيلي عبر موقعه أن اشتباكات وقعت في جنين خلال اقتحامه للمدينة، مضيفا أن قواته تعرضت لإلقاء عبوات ناسفة دون وقوع إصابات في صفوفه.

من جهة أخرى، أفادت الأوقاف الإسلامية في القدس اليوم الاثنين، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسهم التلمودية، خصوصا في المنطقة الشرقية منه، تحت حماية وحراسة شرطة الاحتلال.