تتنافس فيها 8 تحالفات سياسية.. انتخابات تشريعية بنكهة رئاسية في السنغال

يتوجّه 7 ملايين ناخب في السنغال إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في البلاد، لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان).

وتتنافس 8 تحالفات سياسية على الفوز بمقاعد البرلمان المكون من 165 مقعدا، والذي يُنتخب أعضاؤه لمدة 5 سنوات، ويتطلب الحصول على الأغلبية فيه الفوز بـ83 مقعدا على الأقل.

وينتخب 53 نائبا بحسب نظام يجمع بين التمثيل النسبي والقوائم الوطنية، و97 آخرون بناء على نظام الأغلبية في المناطق، وينتخب المغتربون النواب الباقين.

وقد انتهت الحملات الانتخابية التي استمرت 3 أسابيع، ركز خلالها المرشحون على مواضيع عدة، من أبرزها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

ويسعى تحالف "يوي أسكان وي" (أنقذوا الشعب) أبرز تحالف للمعارضة للحصول على أغلبية، تفرِض تعايشا سياسيا مع الرئيس ماكي سال (60 عاما)، للحد من أي طموحات محتملة لديه لولاية ثالثة.

في المقابل، يسعى تحالف الأغلبية "بنو بوك ياكار" (الأمل يجمعنا) الحائز على 125 مقعدا في آخر انتخابات تشريعية، للاحتفاظ بأغلبيته، حتى يمضي قدما في برنامجه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وانتخب سال في 2012 لولاية مدتها 7 سنوات، ثم أعيد انتخابه في 2019 لمدة 5 سنوات أخرى، وتتهمه المعارضة بأنه يسعى إلى تجاوز الحد الأقصى للولايات الرئاسية والترشح مجددا في 2024، ولم يكشف سال نواياه في هذا الشأن، لكن أي هزيمة لأنصاره في انتخابات الأحد يمكن أن تقلب خططا من هذا النوع.