مسؤول أفغاني: قتيل وجريح بإطلاق نار من الحدود مع إيران

قال مسؤول محلي أفغاني اليوم الأحد إن قتيلا وجريحا سقطا بإطلاق نار من القوات الإيرانية استهدف موقعا حدوديا غربي أفغانستان.

بدوره، قال ميثم برازنده محافظ مدينة هيرمند في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية إن اشتباكات اندلعت بين قوات حرس الحدود الإيراني وعناصر من طالبان بمنطقة شغالك في مدينة هيرمند بالمحافظة.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة ولا توجد معلومات وافية بشأن أسباب اندلاعها أو ما إذا كانت أسفرت عن خسائر في الأرواح حتى الآن، وفق تعبيره.

ومنذ وصول حركة طالبان إلى السلطة منتصف أغسطس/آب من العام الماضي وقعت أكثر من 10 اشتباكات حدودية بين طالبان وكل من القوات الإيرانية والباكستانية، ويرى خبراء أن هناك عوامل وأسبابا مختلفة لهذه الاشتباكات مع دول الجوار.