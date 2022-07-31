سياسة|أفغانستان

مسؤول أفغاني: قتيل وجريح بإطلاق نار من الحدود مع إيران

Army soldiers stand guard during a temporary closure of the Friendship Gate crossing point at the Pakistan-Afghanistan border town of Chaman
تكررت الاشتباكات الحدودية بين طالبان وكل من إيران وباكستان منذ عودة الحركة إلى السلطة العام الماضي (رويترز)
31/7/2022

قال مسؤول محلي أفغاني اليوم الأحد إن قتيلا وجريحا سقطا بإطلاق نار من القوات الإيرانية استهدف موقعا حدوديا غربي أفغانستان.

بدوره، قال ميثم برازنده محافظ مدينة هيرمند في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية إن اشتباكات اندلعت بين قوات حرس الحدود الإيراني وعناصر من طالبان بمنطقة شغالك في مدينة هيرمند بالمحافظة.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة ولا توجد معلومات وافية بشأن أسباب اندلاعها أو ما إذا كانت أسفرت عن خسائر في الأرواح حتى الآن، وفق تعبيره.

ومنذ وصول حركة طالبان إلى السلطة منتصف أغسطس/آب من العام الماضي وقعت أكثر من 10 اشتباكات حدودية بين طالبان وكل من القوات الإيرانية والباكستانية، ويرى خبراء أن هناك عوامل وأسبابا مختلفة لهذه الاشتباكات مع دول الجوار.

المصدر : الجزيرة + وكالات