حزب الله ينشر صورا لمنصة استخراج نفط بالمنطقة المتنازع عليها قبيل محادثات لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

نشر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني تسجيلا مصورا تظهر فيه سفن مشاركة في صناعة النفط والغاز وسفنا تابعة للبحرية الإسرائيلية، وذلك قبيل جولة جديدة من محادثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

ويُظهر التسجيل منصةَ استخراج نفط وسفينةَ الإنتاج إنرجين باور (energean power) وسفينة الحفر ستينا آيس ماكس (Setnna Icemax) في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.

كما يظهر التسجيل إحداثيات انتشار السفن على بُعد نحو 90 كيلومترا من الشواطئ اللبنانية.

وكان حزب الله أعلن في مطلع يوليو/تموز عن إطلاق 3 طائرات مسيّرة باتجاه المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل، والتي تضم حقل كاريش، وأعلنت تل أبيب في حينه عن إسقاط تلك المسيّرات.

وفي السياق، أفاد بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن مبعوث واشنطن لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين سيتوجه اليوم إلى بيروت لمواصلة البحث في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأضافت الخارجية الأميركية أن التوصل إلى حل بشأن الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان أمر ممكن من خلال التفاوض والدبلوماسية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير تحدث لرويترز بشرط عدم الكشف عن هويته إن المبعوث الأميركي سيعرض اقتراحا إسرائيليا جديدا "يتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي دون الخوض في التفاصيل أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسوف يتمكن اللبنانيون من القيام "ببعض التنقيب هناك".

ويعود تاريخ النزاع على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان إلى أكثر من 10 أعوام، شهدت كثيرا من التوترات وتبادل التهديدات وكذلك الوساطات.

وآخر جهود الوساطة والتفاوض غير المباشر تولاها هوكشتاين الذي حمل معه مقترحا لبنانياً لإسرائيل لحل الخلاف، وتحدثت تقارير عن أن المقترح يستند إلى خط حدودي متعرج يحصل لبنان بموجبه على حقل قانا كاملا مقابل حصول إسرائيل على حقل كاريش.

وفي موازاة ما يراه لبنان تباطؤا متعمدا من تل أبيب على الرد على المقترح اللبناني، هدد حزب الله بأنه لن يسمح لها باستخراج الغاز في سبتمبر/أيلول المقبل من حقل كاريش وما بعد حقل كاريش، حسب تعبيره.

في المقابل، تصرّ إسرائيل على أن هذا الحقل يقع ضمن مياهها الاقتصادية الخالصة، وأن أي تحرك ضده ستعتبره اعتداءً على أمنها القومي يستوجب الرد.