حرب أوكرانيا.. زيلينسكي يعلن إجلاء إلزاميا لسكان دونيتسك وروسيا تدعو لتحقيق دولي بقتلى السجن

أعلنت السلطات الأوكرانية عن الإجلاء الإلزامي لسكان دونيتسك، وبينما تتواصل المعارك على عدة جبهات، دعت روسيا الخبراء الدوليين للتحقيق في مقتل أسرى الحرب في قصف سجن يديره الانفصاليون بشرقي أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت إن حكومته أمرت بالإجلاء الإلزامي للسكان في منطقة دونيتسك بشرقي البلاد التي تشهد قتالا ضاريا مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي، في خطاب تلفزيوني في وقت متأخر من الليل، إن مئات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في مناطق القتال بإقليم دونباس الأكبر، الذي يضم دونيتسك بالإضافة إلى منطقة لوغانسك المجاورة، بحاجة إلى المغادرة.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن إيرينا فيرشيتشوك نائبة رئيس الوزراء قولها إن عمليات الإجلاء يجب أن تتم قبل بدء شهور الشتاء، حيث تم تدمير البنية التحتية لإمدادات الغاز الطبيعي في المنطقة.





معارك ضارية

ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت قطارا عسكريا كان يقل كتيبة من قوات النخبة الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك (شرق). وأكدت الوزارة في بيان أنها قصفت القطار الأوكراني بصواريخ عالية الدقة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 140 فردا.

وأضافت أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29″ (Mig-29)، ودمرت مدفعي "هاوتزر" (Howitzer) من طراز "إم 777" (M777) أميركيي الصنع.

وأكدت أن القوات الروسية قضت على حوالي 60 جنديا أوكرانيا في منطقتي خاركيف ودونيتسك، كما استهدفت رادارين أميركييْن في دونيتسك وخيرسون.

من جانبها، أشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى قصف مدفعي وجوي روسي استهدف 14 موقعا عسكريا ومدنيا في منطقة خاركيف.

كما أعلن الجيش الأوكراني مقتل أكثر من 100 جندي روسي في معارك بمقاطعتي ميكولايف وخيرسون (جنوب).

ووصف الجيش الأوكراني المعارك مع القوات الروسية بالعنيفة، قائلا إن المواجهات لا تزال مستمرة على جبهتي سنيهيريفكا وباشتانكا في ميكولايف.

وتحدث الجيش في بيان عن تدمير 4 قواعد عسكرية و12 مستودعا للذخيرة الروسية في مواقع مختلفة من مناطق عمليات الجنوب.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني إن حركة السكك الحديد المتجهة إلى خيرسون عبر نهر دنيبرو توقفت، مما قد يزيد عزل القوات الروسية غربي النهر عن الإمدادات في شبه جزيرة القرم المحتلة وفي الشرق.

دعوة روسية

في الأثناء، قالت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت إن موسكو دعت خبراء من الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في مقتل عشرات السجناء الأوكرانيين من أسرى الحرب المحتجزين في سجن يديره انفصاليون تدعمهم موسكو.

وأضافت الوزارة في بيان أنها تعمل "من أجل إجراء تحقيق نزيه" فيما وصفته بالهجوم على السجن.

وقال الانفصاليون إن عدد القتلى 53، واتهموا كييف بقصف السجن بالصواريخ، لكن القوات المسلحة الأوكرانية نفت مسؤوليتها، وقالت إن المدفعية الروسية استهدفت السجن للتستر على ما يجري من سوء معاملة للمحتجزين هناك.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن المسؤولية السياسية والجنائية والأخلاقية الكاملة عن "المذبحة الدامية ضد الأسرى الأوكرانيين" يتحملها شخصيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظامه "الإجرامي" وواشنطن.

وكانت موسكو اتهمت كييف بهذا القصف، وقالت لجنة التحقيق الروسية إن القوات الأوكرانية "قصفت السجن حيث يعتقل عناصر في كتيبة آزوف مستخدمة صواريخ أميركية من طراز هيمارس"، الأمر الذي نفته كييف.