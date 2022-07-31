رغم التفاؤل ببدء تصدير الحبوب، يبدي المراقبون تخوفا من ردود أفعال روسية، كعرقلة حركة السفن أو تنفيذ "عمليات تخريبية". وطالما أن الحرب مستمرة، فلا ضمانات كافية، كما يقولون، والاتفاقية تبقى معلقة بشعرة رفيعة

كييف- لأسابيع طويلة، ظلّت حبوب أوكرانيا حبيسة الصوامع والمخازن، بسبب الحرب الروسية المستمرة منذ شهور على البلاد، قبل أن يفرج عنها بموجب اتفاقية إسطنبول التي شكّلت انفراجة في أزمة غذاء هددت كثيرا من دول العالم.

وقد غادرت أول سفينة محملة بالحبوب صباح اليوم الاثنين ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا باتجاه لبنان بموجب الاتفاق المبرم مؤخرا في إسطنبول، وهو ما يشكل أولى بشائر الانفراج.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن السفينة "رازوني" التي ترفع علم سيراليون هي أول سفينة تغادر ميناء أوديسا الأوكراني بناء على الاتفاق الذي جمع الأطراف الأربعة المعنية والموقعة على الاتفاقية؛ أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة وتركيا، وتم بموجبه تأسيس "مركز التنسيق اللوجستي" في إسطنبول.

وقد أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصل أوديسا أيضا، أن بلاده مستعدة للعودة إلى مكانتها كـ"ضامن ومنقذ للأمن الغذائي"، محمّلا روسيا مسؤولية "إغلاق البحر الأسود وتهديد الحياة في كثير من الدول".

تفاؤل في أوساط المنتجين

وبينما ينظر العالم بأهمية لاتفاق تصدير الحبوب، يسود الأمل والتفاؤل أوساط الأوكرانيين أيضا، على مستوى السلطات والمنتجين الزراعيين.

فالبلاد -وفق الرئيس زيلينسكي- تنتظر "أمانا للموانئ" المحددة وفق الاتفاقية (أوديسا – تشيرنومورسك – يوجني)، وعائدات تتراوح بين 10 و12 مليار دولار، هي في غاية الأهمية مع استمرار الحرب وتوقف عجلة الاقتصاد.

والأمر بالنسبة للشركات والمزارعين بمثابة ضوء أخضر، يدفعهم إلى الإنتاج بعد التوقف، فالمخازن الممتلئة ستفرغ قريبا لتستقبل موسم العام الجاري، وأسواق التصدير عادت لتفتح أمام ملايين الأطنان من موسمي العام الماضي والجاري.

وفي هذا الصدد، يقول أندريه ديكون رئيس "المجلس الزراعي" في أوكرانيا، "كنا مهددين بوجود فائض قدره 55 مليون طن من الحبوب مع حلول فصل الخريف".

وأضاف "في مارس/آذار الماضي، تمكنا من تصدير 200 ألف طن فقط عبر الحدود الغربية، وحوالي 900 ألف طن في أبريل/نيسان، ثم ارتفع الرقم إلى 1.7 مليون طن في مايو/أيار (الماضي)، عندما زادت حركة التصدير عبر خطوط السكك الحديدية الأوكرانية والنقل البري، والرقم نفسه سجل بعد إعادة فتح ميناءي "إسماعيل" و"ريني" على نهر الدانوب. لكن هذا لم يكن كافيا، فقد كنا نصدر 5 ملايين طن عبر الموانئ الرئيسية قبل الحرب".

ويزيد من تفاؤل الأوكرانيين مشروع قانون تشجيعي أقره البرلمان، يقضي بإعفاء المزارعين من دفع رسوم استيراد ما يحتاجون إليه في عملية الزراعة والحصاد، وهذا يشمل 80 احتياجا؛ منها الآلات والبذور والأسمدة وخراطيم الري وأكياس الشحن والتخزين.





اتفاقية معلقة بشعرة رفيعة

رغم ذلك، يبقى التفاؤل حذرا لدى السلطات والمنتجين معا، ولا سيما في ظل مخاوف من انهيار الاتفاقية بخرقها أو حدوث تطور يوقفها سواء كان طارئا أو مصطنعا.

ويقول أندريه دوبليتشيف -وهو مدير شركة للاستشارات والخدمات وشريك في عدة مؤسسات تجارية وزراعية أوكرانية- إنه "من المؤكد أن روسيا أُجبرت على الاتفاقية تحت ضغوط دولية، وهذا ما أكده قصفها لميناء أوديسا بعد التوقيع، فقد أرادت شل اقتصاد أوكرانيا".

وتابع دوبليتشيف للجزيرة نت "نتوقع من روسيا فعل كل شيء، بتوجيه ضربات أو عرقلة حركة السفن أو حتى تنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية. وما دامت الحرب مستمرة فلا ضمانات كافية، والاتفاقية تبقى معلقة بشعرة رفيعة"، على حد قوله.

كما أشار الخبير الأوكراني إلى الألغام البحرية التي ما تزال تشكل خوفا بالنسبة للمصدرين، "حتى وإن تعهدت القوات بتوفير ممر آمن منها". وأضاف "كما أننا نبقى أمام حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن الموانئ الأوكرانية الثلاثة لا تفي بكل حاجة البلاد لعملية التصدير، فمن المقرر أن نصدر 1.5 مليون طن عبرها في أغسطس/آب الجاري، مع رغبة بوصول الرقم إلى 3.5 ملايين طن خلال الشهور التالية، عندما تكون لدينا ملايين الأطنان من موسم العام الجاري".