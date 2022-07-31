باشاغا يتعهد بتحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات في ليبيا

قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا إن حكومته ستعمل على تهيئة كل الظروف لإجراء العملية الانتخابية وبناء دولة ديمقراطية.

وفي كلمة مسجلة نشرها مكتبه الإعلامي -في وقت متأخر من مساء أمس السبت- على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك شدد باشاغا على أن حكومته لم تأت للانتقام وتصفية الحسابات مع معارضيها، وأنها ستعمل على إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، ونبذ الفرقة والتطرف.

وكان مجلس النواب في طبرق سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، وكلف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة في مارس/آذار الماضي.

لكن حكومة الوحدة -التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة- ترفض تسليم السلطة سوى لسلطة منتخبة.

وتحاول أطراف ليبية ودولية البحث عن خيارات للخروج من حالة الانسداد، والتي تهدد بالعودة إلى العنف، في ظل عدم وجود أي خريطة طريق جدية تقود للانتخابات وتجديد المؤسسات القائمة.

وأمس السبت، أعلنت الأمم المتحدة انتهاء مهمة المستشارة الأممية للشأن الليبي ستيفاني وليامز.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة تحاول بأسرع وقت تسمية شخص مؤقت للقيام بالمهمات التي تقوم بها وليامز.