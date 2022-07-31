"رئاسي" اليمن يتسلم "إطارا أمميا" لتمديد الهدنة مع الحوثيين قبل ساعات من انتهائها

أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن تسلّمه من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إطارا لتمديد الهدنة في البلاد، وذلك قبيل ساعات من انتهائها.

وجاء ذلك في اجتماع لمجلس القيادة، مساء أمس السبت، بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وذكرت الوكالة أن المجلس اطلع من وزير الخارجية أحمد بن مبارك على رسالة مقدمة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، بشأن الهدنة والإطار المقترح لتمديدها.

وأشارت الوكالة إلى أن تسلم الإطار يأتي في ظل ما وصفته "بتعنّت المليشيات الحوثية في الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان الهدنة، وخروقها، وانتهاكاتها المستمرة في مختلف الجبهات"، من دون ذكر تفاصيل عن الإطار الأممي.

وفي الأيام الماضية برزت دعوات دولية واسعة للأطراف اليمنية، لتمديد الهدنة في البلاد وتوسيعها إذ تنتهي في الثاني من أغسطس/آب.

وقد أعلن الحوثيون اليوم الأحد وصول وفد عماني إلى صنعاء للتشاور حول التطورات المتعلقة بالهدنة.

وكتب محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية على موقع تويتر "وصلنا إلى العاصمة صنعاء ظهر اليوم عبر طائرة عمانية وبرفقتنا وفد من سلطنة عمان، وذلك للتشاور مع القيادة حول التطورات المتعلقة بالهدنة، والمقترحات التي قدمها الممثل الأممي لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية".





انفجار

وفي سياق آخر، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأحد، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن صاروخا باليستيا انفجر أثناء تجميعه في ورشة لتجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة بالقرب من مطار صنعاء الدولي.

وأضاف الوزير أن الانفجار أسفر عن مصرع 5 مهندسين تابعين لجماعة الحوثي بينهم أجانب (لم يحدد عددهم أو جنسياتهم)، وإصابة مدنيين، وتضرر منازلهم.

وعدّ الإرياني هذه الحادثة "تأكيدا على استغلال مليشيا الحوثي الهدنة لتكديس مزيد من الأسلحة الإيرانية وسط الأحياء السكنية واتخاذها المدنيين دروعا بشرية".

ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من الجانب الحوثي على ما ذكره الوزير.

ووافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي مطلع يونيو/حزيران الماضي على تمديد هدنة إنسانية في البلاد، لمدة شهرين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.

ومن أبرز بنود الهدنة وقف إطلاق النار، وفتح ميناء الحديدة، إضافة إلى إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 7 سنوات.