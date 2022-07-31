إثر خفض إمدادات الغاز الروسي.. انقطاع الكهرباء عن مجلس النواب والمباني العامة في برلين

انقطع التيار الكهربائي عن مجلس النواب والعديد من المباني العامة ومعالم العاصمة الألمانية برلين بسبب أزمة الطاقة.

وسادت حالة من الظلام لأول مرة في مجلس نواب الولاية في حي وسط برلين.

وأعلنت إدارة مجلس الشيوخ أنها مسؤولة عن 200 مبنى لم تعد مضاءة في الليل، ويشمل ذلك أيضا عامود ساحة النصر وقاعة المدينة الحمراء وقصر شارلوتنبورغ.

وقالت إنه سيتم تخفيف الإضاءة تدريجيا خلال الأسابيع الثلاثة أو والأربعة المقبلة.

وقد بلغت تكاليف الكهرباء حوالي 40 ألف يورو سنويا في المؤسسات التي يشرف عليها مجلس الشيوخ في برلين.