في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره الإيراني مستجدات المفاوضات النووية والتطورات الإقليمية

قالت وزارة الخارجية القطرية إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى يوم السبت اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحثا خلاله مستجدات المفاوضات النووية وآخر التطورات الإقليمية.

وأعرب الوزير القطري خلال الاتصال عن تعازي دولة قطر في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة محافظات في إيران، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/RGL4DEA49j — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 30, 2022

من جهته قال وزير الخارجية الإيراني إنه بحث مع نظيره القطري القضايا التي تهم البلدين لا سيما في مجالات سياسية واقتصادية.

وأضاف عبد اللهيان أنه أكد لنظيره القطري إرادة طهران للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، استضافت الدوحة جولة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران برعاية أوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.