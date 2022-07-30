سياسة|قطر

في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره الإيراني مستجدات المفاوضات النووية والتطورات الإقليمية

كومبو من اليمن Hossein Amir-Abdollahian حسين أمير عبد اللهيان Mohammed bin Abdulrahman Al Thani الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رويترز
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (يسار) ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (رويترز)
30/7/2022

قالت وزارة الخارجية القطرية إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى يوم السبت اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحثا خلاله مستجدات المفاوضات النووية وآخر التطورات الإقليمية.

وأعرب الوزير القطري خلال الاتصال عن تعازي دولة قطر في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة محافظات في إيران، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

من جهته قال وزير الخارجية الإيراني إنه بحث مع نظيره القطري القضايا التي تهم البلدين لا سيما في مجالات سياسية واقتصادية.

وأضاف عبد اللهيان أنه أكد لنظيره القطري إرادة طهران للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، استضافت الدوحة جولة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران برعاية أوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

المصدر : الجزيرة + وكالات