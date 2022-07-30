أفاد مركز الفلك الدولي بسقوط حطام الصاروخ الصيني شرق المحيط الهندي، بعد أن أثار هلعا في بعض أنحاء العالم من أن يسقط على مناطق مأهولة بالسكان.

وفي وقت سابق توقع خبراء فضاء أميركيون سقوط حطام صاروخ الفضاء الصيني "لونغ مارش 5 بي" (Long March 5B) على الأرض في الساعات الأخيرة من هذه الليلة، من دون تحديد مكان سقوط حطام الصاروخ على الأرض.

لحظة سقوط #الصاروخ_الصيني فوق المحيط الهندي الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة pic.twitter.com/8XNEt6vQzz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 30, 2022

وكانت الخارجية الصينية قد قالت يوم الأربعاء إن بكين تتابع من كثب بقايا الصاروخ، مقللة بشكل كبير من احتمالات وقوع أضرار ناجمة عن حطامه.

وقد واجهت الصين انتقادات من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، لأن الصاروخ المذكور لم ينقسم إلى أجزاء أصغر عندما دخل الغلاف الجوي، كما تقتضي المعايير الدولية.

يذكر أن أجزاء من حطام أول صواريخ من طراز "لونغ مارش 5 بي" سقطت فوق ساحل العاج في مايو/أيار 2020، وألحقت أضرارا بعدد من المباني.