أصيب الرئيس الأميركي جو بايدن مجددا بفيروس كورونا (كوفيد-19) وسيعود إلى الحجر مرة أخرى، بعد أن أعلن تعافيه من الإصابة السابقة بالفيروس، رغم أنه "لا يزال يشعر بأنه بخير"، حسب ما أعلن طبيب البيت الأبيض السبت.

وكتب طبيب الرئيس كيفن أوكونور، في مذكرة، أن "فحص المستضدات" الذي أجري لبايدن "صباح اليوم السبت جاء موجبا"، وأن الرئيس "سيبدأ مجددا إجراءات عزل صارمة".

وأوضح أن حالة بايدن مماثلة للحالات التي يعالج فيها المرضى بعقار باكسلوفيد، ويتخلصون من الفيروس، لكن نتيجة اختبارهم تأتي موجبة بعد استكمال العلاج.

وقال البيت الأبيض إن بايدن رغم إصابته مجددا بالفيروس لا يعاني من ظهور أي أعراض عليه، كما أنه يشعر بأنه "على ما يرام تماما".

وقال بايدن، على تويتر، بعد أن جاءت النتيجة موجبة، إن ذلك يمكن أن يحدث "لعدد قليل من الناس".

وأضاف "ليس لدي أي أعراض، لكنني سأعزل نفسي من أجل سلامة كل من حولي، ما زلت في العمل وسأستأنف النشاط قريبا".

وقال أوكونور إن اختبار بايدن، البالغ من العمر 79 عاما، كان سلبيا في الأيام الأربعة الماضية، ولا توجد خطة لاستئناف العلاج لافتقاره إلى الأعراض.

وسبق أن وصف بايدن إصابته بـ"كوفيد-19″ بأنها خفيفة، وقال إن بإمكانه مواصلة العمل أثناء العزل، وعزا الأعراض الخفيفة للمرض إلى تأثير اللقاحات والعلاجات الأخرى.