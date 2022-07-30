سيول إيران تخلف 56 قتيلا وتلحق أضرارا كبيرة بالطرق والمساكن

أعلن رئيس هيئة الإنقاذ والإغاثة في إيران، مهدي ولي بور، اليوم السبت وفاة 56 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء السيول الأخيرة التي اجتاحت 21 محافظة في أنحاء البلاد، وألحقت أضرارا كبيرة بالطرق والمنشآت والمساكن.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن ولي بور قوله إنه جرى خلال الأيام الأخيرة تقديم المساعدة لـ17 ألفا و638 مواطنا، وتم نقل 2500 شخص إلى مواقع آمنة، كما حصل 3700 شخص على أماكن إقامة طارئة.

وأضاف أن نحو 18 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، وأن عمليات البحث عنهم لا تزال متواصلة.

وأكد المسؤول الإيراني أن فرق الإنقاذ في حالة تأهب قصوى بانتظار ما قد تسببه موجة أمطار غزيرة تضرب حاليا عدة محافظات غربي ووسط البلاد، بينها العاصمة طهران.





وأوضح أنه منذ 23 يوليو/تموز الجاري وحتى الآن، اجتاحت السيول 21 محافظة في أنحاء البلاد.

وكانت أكثر المحافظات تضررا مساء أمس الجمعة لرستان وطهران ويزد وأصفهان وجهارمحال وبختياري.

وتسببت موجة من الأمطار الغزيرة في فيضان بعض الأنهار، وفي سيول جارفة في أغلب المحافظات.

وقد أدت الأمطار على السفوح الجبلية شمالي العاصمة طهران إلى سيول وانهيارات في التربة في بعض المناطق.

كما أسفرت الأمطار، والسيول الناجمة عنها، عن أضرار مادية كبيرة في الوحدات السكنية والمنشآت والطرق وانقطاع مؤقت للتيار الكهربائي في بعض المناطق، وقطع بعض الطرق خاصة في القرى والأرياف.