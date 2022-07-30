أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت أنه دمر قواعد للجيش الروسي وقتل العشرات من عناصره في ضربات نفذها جنوبي البلاد، وفي حين يترقب العالم بدء تنفيذ اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب خارج أوكرانيا، اتهمت مسؤولة أميركية روسيا بالسعي لشطب أوكرانيا من خريطة العالم.

في بيان نشر اليوم السبت، أعلنت القيادة الجنوبية في الجيش الأوكراني تدمير 4 قواعد عسكرية و12 مستودعا للذخيرة الروسية في مواقع مختلفة من مناطق عمليات الجنوب.

وتحدث البيان عن مقتل أكثر من 100 جندي روسي في قصف على مواقع روسية في مقاطعتي ميكولايف وخيرسون (جنوب).

كما تحدثت القيادة الجنوبية عن مواجهات عنيفة ومتواصلة بالمدفعية وراجمات الصواريخ بين القوات الأوكرانية والروسية على جبهتي سنيهيريفكا وباشتانكا في ميكولايف.

ووفقا للبيان نفسه، فإن حركة السكك الحديدية المتجهة إلى خيرسون عبر نهر دنيبرو توقفت، مما قد يزيد من عزل القوات الروسية غرب النهر عن الإمدادات في شبه جزيرة القرم المحتلة وفي الشرق.

وكانت القوات الأوكرانية قصفت 3 جسور في مقاطعة خيرسون من أجل قطع الإمدادات عن القوات الروسية التي تسيطر على مدينة خيرسون وأجزاء من ريفها منذ الأيام الأولى للحرب التي بدأتها روسيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

ومنذ أسابيع، يشن الجيش الأوكراني هجمات مضادة في ريف خيرسون، مستخدما أحدث الأسلحة التي زودته بها دول غربية -على غرار راجمات هيمارس الأميركية- وأكد أنه استعاد العديد من البلدات والقرى واقترب من مدينة خيرسون.

وفي التطورات الميدانية أيضا، أفاد مراسل الجزيرة بأن صافرات الإنذار دوت في مدينة خاركيف (شمال شرقي أوكرانيا)، وذلك بعد تعرض المدينة لقصف بـ4 صواريخ خلفت انفجارات كبيرة ترددت أصداؤها في أنحاء المدينة.

وتشهد المدينة قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا خلال الأسبوعين الماضيين، مع تواصل المعارك في الجهة الشرقية من المدينة.

تقييم استخباري جديد

في هذه الأثناء، قالت وزارة الدفاع البريطانية في تقييم استخباري جديد نشرته اليوم السبت إن السلطات التي نصبتها روسيا في الأراضي المحتلة حديثا جنوبي أوكرانيا ربما تستعد لإجراء استفتاءات بشأن انضمامها إلى روسيا في وقت لاحق من هذا العام.

وأضافت الوزارة أن السلطات المحلية تقوم على الأرجح بإرغام السكان في تلك المناطق على الكشف عن بيانات شخصية من أجل إعداد سجلات التصويت.

يذكر أن القوات الروسية تسيطر على أجزاء من مقاطعات خيرسون وزاباروجيا وميكولايف (جنوب)، وإقليم دونباس (شرق)، وتصنف موسكو هذه المناطق المحتلة بهذه المقاطعات على أنها خاضعة "لإدارة مدنية عسكرية" مؤقتة.

وجاء في التقييم الاستخباري البريطاني الجديد أن القوات الأوكرانية ربما صدت هجمات روسية صغيرة النطاق انطلقت من خط المواجهة الثابت منذ فترة طويلة في دونيتسك بدونباس.

أما في خيرسون، فمن المحتمل أن تكون روسيا قد أنشأت جسرين عائمين وسيّرت عبارات لتوفير بدائل للجسور القريبة التي تضررت جراء الضربات الأوكرانية التي استهدفتها مؤخرا، وفقا للتقييم ذاته.





تصدير الحبوب الأوكرانية

على صعيد آخر، تتجه الأنظار نحو الموانئ الأوكرانية وسط توقعات بقرب انطلاق أولى السفن المحملة بالحبوب، وذلك بموجب الاتفاق الموقع مؤخرا في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا برعاية من تركيا والأمم المتحدة.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اكتمال الاستعدادات لشحن الحبوب بانتظار إشارة البدء ممن وصفهم بالشركاء.

في المقابل، تقول موسكو إن تنفيذ الاتفاق يجب أن يتزامن مع رفع القيود عن حركة الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن العقوبات الغربية المفروضة على بلاده لا تسمح لها بتنفيذ العقود المبرمة وتحظر دخول السفن الروسية لبعض الموانئ.

في السياق، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية بصدد تطبيق مذكرة التفاهم الخاصة مع روسيا، التي تهدف إلى إزالة العوائق أمام وصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

وأضاف حق -في مقابلة مع الجزيرة- أن تلك الخطوة جاءت في سياق الجهود الأممية الساعية لحل أزمة الحبوب الأوكرانية.

ويسري الاتفاق الموقع في إسطنبول 120 يوما قابلة للتمديد، ويسمح بتصدير بين 20 و25 مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا.





مقتل أسرى أوكرانيين

على صعيد آخر، ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بما وصفها بالفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية ووكلاؤها في أوكرانيا.

وفي بيان أصدره تعليقا على مقتل أسرى أوكرانيين في سجن يسيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو في دونيتسك، قال بوريل إنه ستتم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة الأخرى، وكذلك المسؤولين الحكوميين والممثلين العسكريين.

وكان مركز الدفاع التابع لقوات دونيتسك الموالية لروسيا قال أمس إن 53 أسيرا أوكرانيا قتلوا وأصيب 75 آخرون في قصف أوكراني استهدف مركز احتجاز للأسرى في بلدة يلينوفكا جنوب دونيتسك.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات باستهداف السجن.

وقد وصف الرئيس الأوكراني قصف مركز احتجاز في دونيتسك يضم مقاتلين من كتيبة آزوف التابعة للجيش الأوكراني بجريمة حرب روسية متعمدة، مضيفا أن بلاده دعت الأمم المتحدة والصليب الأحمر للرد وحماية الجنود الأوكرانيين.

وقال زيلينسكي إن مقتل الأسرى الأوكرانيين في سجن تسيطر عليه روسيا يظهر ضرورة وجود اعتراف قانوني واضح بأن روسيا دولة راعية للإرهاب.

شطب أوكرانيا

من جهة أخرى، رأت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد أمس أن روسيا أشعلت النار في ميثاق الأمم المتحدة بعدوانها على أوكرانيا، حسب تعبيرها.

وقالت غرينفيلد -في كلمة ألقتها خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي- إن روسيا تعتزم تفكيك أوكرانيا وشطبها من خريطة العالم بالكامل، مشيرة إلى أن موسكو تضع الأساس لمحاولة ضم المزيد من الأراضي الأوكرانية.

من جانبها، حذرت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، من اشتداد حدة القتال في أوكرانيا.

وقالت ديكارلو -خلال جلسة مجلس الأمن- إن الحرب تسببت في خسائر "فادحة غير مقبولة" في صفوف المدنيين الأوكرانيين.

وأضافت "سجل مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان أكثر من 12 ألف ضحية مدنية في البلاد، منهم أكثر من 5 آلاف قتيل، و7 آلاف جريح. وتستند هذه الأرقام إلى حوادث تم التحقق منها، الأرقام الفعلية أعلى بكثير".