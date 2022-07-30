اليمن.. قلق أممي من تقارير عن التعذيب في سجون إماراتية

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تقارير عن التعذيب من قبل قوات إماراتية ومجموعات تابعة لها في اليمن، في وقت أعلن فيه الجيش اليمني أمس الجمعة سقوط ضحايا بنيران الحوثيين بمناطق عدة، رغم سريان الهدنة بين الجانبين.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها قلقة إزاء ورود تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة من قبل القوات المسلحة الإماراتية، وأجهزتها الأمنية، ومجموعات مسلحة غير نظامية تابعة لها في اليمن.

وحمّلت المفوضية الإمارات مسؤولية التحقيق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة في هذه الحالات ومتابعة مرتكبيها، ودعت إلى إحداث مسار قابل للتطبيق للضحايا من أجل التماس العدالة والإنصاف وإعادة التأهيل.

قصف وضحايا

في سياق آخر، ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان مساء أمس الجمعة أن "مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 184 خرقا للهدنة الأممية يومي الأربعاء والخميس في جبهات الحديدة وحجة (غرب)، وتعز (جنوب غرب)، ومأرب وصعدة والجوف (شمال)، والضالع (جنوب)".

وأضاف البيان أن هذه الانتهاكات أدت إلى مقتل 3 وإصابة 9 آخرين من أفراد الجيش اليمني، رغم سريان الهدنة بين الجانبين.

من ناحيته، دعا رئيس لجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة الشيخ علي سالم الحريزي اليمنيين لمقاومة ما وصفه بالاحتلال الذي يتسبب بالجوع والفقر وانتهاك سيادة البلاد، حسب تعبيره.

وقال الحريزي إن قوات بريطانية وأميركية، ترافقها قوة يمنية، اقتحمت منزله في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، موضحا أنه لم يكن موجودا في منزله لحظة اقتحامه.