تتعرض سلطنة عُمان خلال الأسبوع الجاري لمنخفضات جوية قادمة من الهند، مع احتمال سقوط الأمطار بغزارة على بعض المناطق.

وتوقع تقرير صادر عن "المركز الوطني للإنذار المبكر" أن تتأثر محافظتا "جنوب الشرقية" و"الوسطى" وأجزاء من محافظتي "مسقط" و"شمال الشرقية" بأمطار متفاوتة الغزارة.

وأضاف التقرير أن الأمطار قد تمتد لبعد غد الثلاثاء والأربعاء المقبل، مع تدفق سحب ماطرة قادمة من شمال الهند، محذرا من هيجان الأمواج على السواحل المطلة على بحر العرب.

وقال يونس بن حسين الشيزاوي المختص في الأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني إن من المتوقع أن يكون البحر هائج الموج على السواحل المطلة على بحر العرب، ويتراوح ارتفاعه ما بين 3 إلى 5 أمتار، ويكون متوسط الموج على بقية السواحل.

أمطار رعدية

وأضاف الشيزاوي أن هناك نشاطا مستمرا للتكونات المحلية على سلسلتي جبال الحجر الشرقي والغربي والمناطق المجاورة لها، وقد تمتد للصحاري خلال هذا الأسبوع، وأن من الوارد جدا أن تؤدي لهطول أمطار رعدية مع تساقط لحبات البرد، وجريان الأودية والشعاب جراء هذه الأمطار.

وذكر أن من المحتمل أن تصاحب هذه الأمطار رياح هابطة نشطة تصل إلى أكثر من 30 عقدة (60 كيلومترا في الساعة) تؤدي لتطاير الأجسام غير الثابتة وتصاعد للغبار التي من شأنها أن تتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية.

من جانبها، دعت هيئة الطيران المدني العُمانية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية، وشددت على ضرورة توخي الحذر خلال نزول البحر هذا الأسبوع.

سلطنة_عمان : أمطار غزيرة و تساقط حبات البرد في الجبل الأخضر الأن ، منقول #شبكة_نجم_سهيل pic.twitter.com/XyyzDsAa4w — شبكة نجم سهيل (@najem_suhail09) July 3, 2022

وتعد السلطنة من أكثر الدول العربية تعرضا للأعاصير والعواصف المدارية، إذ تواجه هذه الظواهر الطبيعية مرة كل 3 سنوات في المتوسط، يليها اليمن الذي تضرب الأعاصير والعواصف عادة الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية منه.

وقد تسبب الإعصار "شاهين" العام الماضي بدمار كبير في الممتلكات بولايات محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان التي كانت هدفا لمركز الإعصار، وخلّف الإعصار شاهين 4 قتلى في سلطنة عمان، وتسبب في أضرار مادية وتعليق رحلات جوية من وإلى العاصمة مسقط، قبل أن يتراجع ويتحوّل إلى عاصفة مدارية.