ليبيا.. دعوة أممية لضبط النفس وتجنب العنف والمتظاهرون يواصلون الاحتجاج

دعا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قوات الأمن الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، كما دعا المتظاهرين إلى تجنب العنف، وذلك عقب تجدد الاحتجاجات الشعبية بمناطق عدة في ليبيا بسبب تدهور ظروف المعيشة وغياب تسوية سياسية في الأفق.

وعبّر دوجاريك عن دعمه لحق التظاهر السلمي، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتابع بقلق المظاهرات التي اندلعت بمدن ليبية عدة.

وحث المسؤول الأممي كل الأطراف على العمل للتغلب على الجمود السياسي الذي يعمق الانقسامات، داعيا كل الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي أعمال قد تقوض الاستقرار.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أهمية التهدئة وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال لتجاوز الانسداد السياسي.

من جانبه، كتب السفير الأميركي ريتشارد نورلاند لدى ليبيا على تويتر "واضح أنه لا يوجد كيان سياسي واحد يتمتع بالسيطرة المشروعة في جميع أنحاء البلاد. وأيّ جهد لفرض حل أحادي سيؤدي إلى العنف. الحوار والتسوية بين الفاعلين الرئيسيين وحدهما سيُحددان معالم الطريق للانتخابات والاستقرار السياسي".

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إن مطالب المتظاهرين مشروعة، وحذر من المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف، المسماري أن قوات حفتر ستتخذ الإجراءات الواجبة لصيانة استقلال القرار الليبي إذا ما حاول أي طرف الانفراد به، وفق تعبيره.





مطالبات وتصعيد

وتأتي هذه المطالبات عقب تأكيد المحتجين الليبيين أمس السبت أنهم سيواصلون التظاهر إلى أن تتنحى جميع النخب الحاكمة عن السلطة.

وقالت حركة الاحتجاج إنها ستصعد حملتها ابتداء من اليوم الأحد، ودعت المتظاهرين إلى نصب خيام في الميادين بالمدن وإعلان العصيان المدني، إلى أن يتحقق هدفهم المتمثل في إسقاط المؤسسات السياسية وإجراء انتخابات جديدة.

وقال تيار "بالتريس" الشبابي -الذي يركز في الأغلب نشاطه عبر الإنترنت على الظروف المعيشية وكان وراء دعوات للاحتجاج عام 2020 عبر مواقع التواصل الاجتماعي- "نؤكد عزمنا على مواصلة التظاهر السلمي حتى آخر رمق إلى حين تحقيق الأهداف".

وأضاف التيار أنه سيحتل الشوارع والميادين حتى "يعلنوا استقالتهم أمام العلن"، في إشارة إلى جميع الكيانات السياسية الحاكمة.





تجدد الاحتجاجات

وقد تجددت الليلة الماضية الاحتجاجات الشعبية التي كانت قد انطلقت الجمعة في مناطق متفرقة من ليبيا.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمجموعة شباب اعتصموا أمام مقر المجلس الرئاسي في منطقة النوفليين بطرابلس وهم يحملون لافتات تطالبه بالرحيل أيضا، مع كل الأجسام السياسية الحالية.

وكان متظاهرون طالبوا المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي الدولة والنواب مع الحكومتين، وتسلم زمام الأمور، وقيادة البلاد مع المجلس الأعلى للقضاء إلى الانتخابات.

في تلك الأثناء، تحركت مجموعات شبابية في أنحاء متفرقة من طرابلس وقاموا بإشعال الإطارات في الطرقات، تعبيرا عن رفضهم لاستمرار الأجسام السياسية الحالية، وطالبوا بتوفير الكهرباء التي تنقطع يوميا نحو 15 ساعة.

وتجددت احتجاجات مماثلة في مدينة زليتن شرقي طرابلس، حيث خرجت مجموعة من الشباب للطريق الساحلي منددين بسوء الوضع المعيشي والخدمات، وطالبوا برحيل الحكومتين والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة.

وفي مصراتة خرجت مظاهرة كبيرة جابت شوارع المدينة، وطالبت الهتافات والشعارات فيها برحيل الأجسام السياسية.

وفي منطقة جودايم أغلق المحتجون طريق طرابلس-الزاوية، أما في منطقة ورشفانة المحيطة بطرابلس غربا وجنوبا فقد أغلق المتظاهرون طرقا عدة، وطالبوا في بيان لهم بمنع ترشح المسؤولين الحاليين في الانتخابات القادمة، وكذلك مزدوجي الجنسية، مؤكدين استمرار المظاهرات وملوحين بالعصيان المدني.

من جهتها، طالبت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالحرص على عدم السماح باختراق المظاهرات السلمية في البلاد.

وأعلن وكيل وزارة الداخلية الليبية اللواء بشير الأمين أن الوزارة حمت المتظاهرين في ميدان الشهداء بطرابلس خلال مظاهرات يوم الجمعة، وفقا للقانون.

إغلاق المنشآت النفطية

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت الخميس أن إغلاق المنشآت النفطية يؤدي إلى تراجع إنتاج الغاز الذي يعد ضروريا لتزويد شبكة الكهرباء.

وشهدت البلاد في 11 عاما تأليف عشرات الحكومات، وحربين أهليتين، ولم تتوصل إلى تنظيم انتخابات رئاسية.

وإضافة إلى انقطاع الكهرباء، يعيش الليبيون على إيقاع نقص في السيولة والوقود، بينما يشهد قطاع الخدمات والبنى التحتية تدهورا.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة قد أعرب عن تفهمه لمطالب المحتجين قائلا في تغريدة له على تويتر "أضمّ صوتي للمواطنين في عموم البلاد. على جميع الأجسام الرحيل بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات. والأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي".

من جهته، اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل أن المظاهرات "تؤكد أن الناس يريدون التغيير عبر الانتخابات، وأصواتهم يجب أن تُسمع".