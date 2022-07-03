كييف– منذ بداية الحرب الروسية استخدمت روسيا أراضي الجارة بيلاروسيا للانطلاق والتوغل في أوكرانيا، ومنها أطلقت الصواريخ وشنت الكثير من الغارات الجوية على أهداف في مختلف المناطق الوسطى والغربية من البلاد.

وحتى يومنا هذا يقتصر الدعم البيلاروسي -بشكل رئيسي- على توفير الأرض والمطارات فقط، لكن حديث الساعة اليوم في أوكرانيا يدور حول إمكانية أن تنخرط مينسك مباشرة في الحرب وتقحم قواتها في "حرب بوتين" كما يصفها الأوكرانيون.

حديث تدعمه حقيقة أن بيلاروسيا تستدعي الشباب إلى الخدمة، وأعلنت قبل أيام إطلاق "تدريبات عسكرية" على كامل الحدود الجنوبية مع أوكرانيا، ومددتها حتى 9 يوليو/تموز الجاري وفق ما يشبه سيناريو "التدريبات المشتركة" التي مهدت لانتشار عشرات الآلاف من الجنود الروس على تلك الحدود قبل بداية الحرب في 24 فبراير/شباط الماضي.

هذا بالإضافة إلى تعهد بوتين بتحديث سلاح الجو البيلاروسي، وعزمه نشر منصات صواريخ "إسكندر إم" الإستراتيجية وغيرها على أراضي بيلاروسيا، وحديثه مؤخرا -بعد زيارة أجراها إلى مينسك- حول أن "عقوبات الغرب تسرع عملية توحيد البلدين".

هل يتكرر سيناريو الاجتياح؟

ورغم أن المعارك الرئيسية مركزة على جبهات الشرق والجنوب من أوكرانيا فإن شبح الاجتياح عاد ليطل برأسه على كييف وباقي مناطق الشمال الأوكراني، وذلك بعد أشهر من انسحاب القوات الروسية منها لكن بأيادٍ وقوى بيلاروسية هذه المرة.

ولعل منطقية هذه المخاوف هي سبب دفع كييف إلى الإعلان عن تعزيز دفاعات البلاد على كامل الحدود الشمالية، وتشكيل حواجز تمنع اقتراب المدنيين منها، ولا سيما في مناطق الغابات الكثيفة واسعة الانتشار شمال البلاد، كما أعلنت إدارات مناطق جيتومير وريفني وفولين ولفيف الشمالية الغربية عن خطط لمواجهة "الاجتياح البيلاروسي المحتمل".

وبالفعل، أعلنت الاستخبارات الأوكرانية أن 7 كتائب من القوات المسلحة البيلاروسية تنتشر (في إطار التدريبات) على الحدود مع أوكرانيا، وأنه -من وجهة نظر عسكرية- التهديد بغزو الجيش البيلاروسي أراضي أوكرانيا لا يزال قائما.





ترويج كاذب لأهداف أخرى

لكن الاستخبارات الأوكرانية تستبعد هذا السيناريو في الوقت الراهن، لأن "هذه الكتائب ليست مهيأة لخوض عملية اجتياح واسع بعد، وهدف تحركاتها المستمرة لفت الانتباه عن الجبهات الشرقية (منطقة خاركيف وإقليم دونباس)" كما تقول.

وبحسب مركز مكافحة المعلومات المضللة في وزارة الدفاع، فإن "المروجين الروس زادوا عدد الأخبار والتقارير الكاذبة حول استعداد القوات البيلاروسية للهجوم على أوكرانيا بهدف إثارة الذعر داخل البلاد وزعزعة الأوضاع الداخلية".

بل إن أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني يسخر من "الأمر الممل" جملة وتفصيلا، مؤكدا أن "بيلاروسيا شفافة تماما بالنسبة للاستخبارات الأوكرانية"، على حد قوله.





مجموعات "تخريب واستطلاع" فقط

من جهتها، لا تستبعد هيئة الأركان الأوكرانية أن ترسل بيلاروسيا "مجموعات استطلاع تخريبية" إلى أوكرانيا، ولهذا تدعو إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وتشديد عمليات التفتيش مجددا على مداخل ومخارج المدن وغيرها من التجمعات السكنية".

ويرى الجنرال سيرغي كريفونوس النائب السابق لأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أن "القوات البيلاروسية قد تنخرط مع نظيرتها الروسية في الهجوم إن قررت الأخيرة تكرار المحاولة، لكنها لن تفعل بشكل مستقل لأنها لا تستطيع ذلك ببساطة".

ويضيف "وضع البيلاروسيين يختلف عن الروس عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، فهم أقرب إلينا، ومعهم نتشارك الروابط الاجتماعية وغيرها، أعتقد أن كثيرا منهم سيستجيبون سريعا إذا أمر لوكاشينكو، فهم يعرفون أن قراره ليس بيده، بل يصدر عن الكرملين الذي يقوم بتأهيل للمسؤولين في ذلك البلد"، على حد قوله.





الاستعداد جارٍ دون إعلان

كل هذا التناقض بين إجراءات الدولة وتصريحات مسؤوليها يدفع إلى التساؤل حول ماهية السياسة المتبعة وحقيقة استشعارها الخطر القادم من بيلاروسيا.

وفي حديث مع الجزيرة نت يقول سيرغي بولبا رئيس منظمة "الفيلق الأبيض" للتحليلات العسكرية "يسيطر بوتين تماما على لوكاشينكو، ونعتقد أنه يستطيع استخدام 3 ألوية تابعة لقوات العمليات الخاصة في بيلاروسيا لأنها مستعدة وتتدرب باستمرار مع الروس".

وأضاف "يبلغ عدد هذه القوات في بيلاروسيا أكثر من 9 آلاف شخص، ويستطيع لوكاشينكو أن يدفع كذلك الوحدة 120 من قوات حرس البندقية، وبهذا يتراوح قوام تلك القوات بين 12 و15 ألفا".

وبحسب الخبير "هذه أرقام تدعو للتأهب، خاصة إذا كانت مشاركة مع قوات روسية، والتأهب يجري باعتقادي، ولكن دون إثارة مخاوف في المجتمع كما كان عليه الحال قبل بداية الحرب".