حزب الله يرسل مسيّراته نحو حقل كاريش.. مخاوف في إسرائيل من موجة هجمات قليلة التكلفة

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المياه الاقتصادية هي جزء من إسرائيل حسب تعبيره، وذلك بعدما أطلق حزب الله اللبناني 3 طائرات مسيرة غير مسلحة نحو حقل كاريش للغاز في البحر المتوسط، أمس السبت، وسط مخاوف إسرائيلية من موجة عمليات مشابهة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تلك المنطقة -التي تسعى إسرائيل لاستخراج الغاز الطبيعي منها- ليست منطقة متنازعا عليها ولا نقاش حولها.

ورأى أن حزب الله يحاول تقويض "السيادة الإسرائيلية" بشتى الطرق في البر والبحر والجو، وفق تعبيره.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى وجود معلومات استخباراتية مبكرة عن تسلل مسيرات حزب الله، حسب قوله.

من جهته، قال رئيس الحكومة الانتقالية الإسرائيلية يائير لبيد إن مسيرات حزب الله حاولت المساس بمنشآت إسرائيلية في المياه الاقتصادية الإسرائيلية.

وأضاف لبيد أن حزب الله يواصل بطرق "إرهابية" المساس بقدرة لبنان على التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود، وفق تعبيره.

وقال إن "إيران وحماس وحزب الله لا ينتظرون وعلينا أن نتحرك ضدهم في جميع المجالات وهذا ما سنفعله".

CLEARED FOR PUBLICATION:

An IAF fighter jet and an Israeli Navy missile ship intercepted 3 hostile UAVs from Lebanon which approached the airspace over Israel’s economic waters today. 1/4 pic.twitter.com/yAXVzLjvy0

— Israel Defense Forces (@IDF) July 2, 2022