"بوتين خطط لحرب طويلة".. أوكرانيا تقر بانسحاب قواتها من آخر معاقلها في لوغانسك وتتحدث عن تدمير قاعدة روسية

أقرّت أوكرانيا -اليوم الأحد- بانسحاب قواتها من مدينة ليسيتشانسك في مقاطعة لوغانسك بإقليم دونباس (شرق)، وتحدثت عن تدمير قاعدة روسية في زاباروجيا (جنوب)، ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان روسيا سيطرتها على لوغانسك.

وفي حين توقعت ألمانيا أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطط لحرب طويلة، اتهمته واشنطن بعدم الاستعداد لإنهاء الصراع عبر المفاوضات.

وقد أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين بالسيطرة على كامل أراضي مقاطعة لوغانسك، التي تشكل مع مقاطعة دونيستك إقليم دونباس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن شويغو أبلغ القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بـتحرير كامل تراب "جمهورية لوغانسك الشعبية" من القوات الأوكرانية.

وأوضح شويغو أنه نتيجة للعمليات العسكرية، فرض الجيش الروسي بالتعاون مع قوات جمهورية لوغانسك سيطرته الكاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة.

من جانبها، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية انسحاب قواتها من مدينة ليسيتشانسك، وبررت ذلك بالتفوق الروسي والحفاظ على أرواح جنودها.

وأضافت "قواتنا اضطرت للانسحاب من المواقع والخطوط الأمامية في مدينة ليسيتشانسك".

وفي السياق، قال حاكم إقليم لوغانسك الأوكراني سيرغي غايداي إن دخول القوات الروسية إلى مدينة ليسيتشانسك جاء بعد قصف وصفه بالوحشي، مضيفا أن المدنية تعرضت لقصف أشد من القصف الذي كانت قد تعرضت له مدينة سيفرودونيتسك قبل سقوطها بيد القوات الروسية.

وقد نشر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف مقاطع فيديو -على قناته في تطبيق تليغرام- قال إنها لجنود شيشانيين داخل مدينة ليسيتشانسك بعد إتمام السيطرة عليها.

ويظهر في الصور جنود يحملون رايات شيشانية وأخرى تحمل شارة النصر وهم يتجولون في شوارع المدينة ويلتقون ببعض سكانها.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شدد على أنه "من المستحيل القول إن ليسيتشانسك تحت السيطرة الروسية".

وفي مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس، قال عمدة مدينة سلوفيانسك فاديم لياخ إن 6 أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب أكثر من 15 -اليوم الأحد- في قصف روسي استهدف 15 منطقة سكنية في المدينة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن معارك عنيفة جرت بين الجيشين الروسي والأوكراني في المحور الشمالي لمدينة سلوفيانسك بمقاطعة دونيتسك، خلفت أضرارا مادية كبيرة في الممتلكات.

يُذكر أن القوات الروسية تبعد نحو 15 كيلومترا فقط عن شمال مدينة سلوفيانسك، في حين يشكل نهر "سيفرسكي دونيتس" حدا جغرافيا فاصلا بين مواقع الطرفين.

في التطورات الميدانية أيضا، قال عمدة مدينة ميليتوبول، إيفان فيودروف، إن القوات الأوكرانية نفذت أكثر من 30 ضربة جوية على قاعدة روسية داخل المدينة الواقعة في ضواحي زاباروجيا (جنوبي أوكرانيا) ودمرتها.

وأعلن الجيش الأوكراني أنه دمر واحدة من أكبر القواعد العسكرية الروسية وقتل عددا من الجنود الروس وأعطب طائرة عسكرية.

وأكد الجيش الأوكراني أنه استعاد بلدة إيفانفكا في الريف الشمالي لمقاطعة خيرسون (جنوب) بعد ضربات متواصلة.

وأضاف أنه استعاد حتى الآن أكثر من 27 بلدة في أرياف خيرسون (جنوب)، مؤكدا أنه يواصل الضغط لاستعادة بلدات أخرى في الريف الغربي المتاخم مع ميكولايف، والريف الشرقي المتاخم لريف زاباروجيا الذي تسيطر عليه القوات الروسية.

