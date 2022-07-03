بدء حملة الاستفتاء على الدستور التونسي ورئيس الهيئة الاستشارية يتهم قيس سعيد بتغيير النسخة المقترحة

تنطلق اليوم الأحد في تونس الحملة الانتخابية على مشروع الدستور الجديد وسط مقاطعة سياسية واسعة من أغلب الأحزاب الممثلة في البرلمان المجمدة أعماله ومن خارجه، وبينما قال رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور إن النص النهائي لا يمت بصلة للمشروع الأول المقترح، ترك اتحاد الشغل الحرية لمنتسبيه في التصويت.

ومن تاريخ الثالث من يوليو/تموز الجاري وحتى 21 من الشهر ذاته، تمتد الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور الجديد، المنتظر تنظيمه في 25 يوليو/تموز والذي يعدّ من أهم النقاط في خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 ضمن جملة من القرارات في إطار التدابير الاستثنائية.

وتنطلق الحملة وسط تباينات شديدة تشقّ المشهد السياسي في تونس سواء فيما يتعلّق بطبيعة الاستفتاء نفسه، أو مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.

وبينما تتباين المواقف بين مؤيد ومتحفّظ ومقاطع، يستمر الجدل بشأن استقلالية هيئة الانتخابات بعد تغيير تركيبتها وتعيين سعيّد لأعضائها على أثر حلّ الهيئة السابقة.

العميد الصادق بلعيد يجرؤ على نشر مسودة الدستور الذي إقترحه على الرئيس قيس سعيد في إطار لجنة إستشارية رسمية…!!! pic.twitter.com/DWs3VW5V6F — الراصد التونسي🇹🇳 (@rsd_tunisian) July 2, 2022

تنديد وتبرؤ

وتأتي هذه التطورات بينما نقلت صحيفة الصباح المحلية عن رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور الصادق بلعيد، قوله إن الرئيس سعيد غيّر المشروع المقترح الذي قدمه له، وإن النص النهائي لا يمت بصلة للمشروع الأول المقترح.

كما قال بلعيد إن من مسؤوليته التنديد بما ينطوي عليه نص مشروع الدستور الصادر عن الرئاسة مما سماها مخاطر ومطبات جسيمة، وأكد أن الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه الرئيس للاستفتاء.

وفي رسالته التي نشرتها جريدة الصباح وجاءت بعنوان "مهمة حق أريد بها باطل" ألقى العميد بلعيد الضوء على عدد من النقاط الخلافية في الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه يتأسف لإدخال رئاسة الجمهورية "تحويرات جذرية في الأصل وفي روح النص" الذي قدمته اللجنة المكلفة.

وقال بلعيد إن أحد فصول "دستور سعيد" يتضمن الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته وتمهيد الطريق لدكتاتورية مشينة.

وأشار رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور إلى أن نص الدستور الصادر عن الرئاسة تنعدم فيه المسؤولية السياسية للرئيس.

كما أضاف أن مشروع "دستور الرئيس" تضمن نظاما محليا وإقليميا مبهما وغامضا ينذر بمفاجآت غير متوقعة.

وقال بلعيد أيضا إن "دستور الرئيس" يتضمن تنظيما منقوصا وجائرا للمحكمة الدستورية وصلاحياتها ونظام تعيين يحد من استقلاليتها، متهما الرئيس بتشويه الهوية التونسية من خلال نسخة الدستور هذه.

كما قال عضو الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور أمين محفوظ إنه شعر بالصدمة من مسودة الدستور المنشورة.





من جهته، أقر المجلس الوطني لحزب آفاق تونس التصويت ضد مشروع الدستور، مؤكدا -في بيان له- أن التصويت ضد مشروع الدستور هو الخيار الوحيد المتوفر لإنقاذ البلاد مما وصفه بالديكتاتورية والتطرف والفشل الاقتصادي والاجتماعي.

وجدد الحزب موقفه الرافض لما اعتبره أداء كارثيا ومسارا أحاديا وتسلّطيا للرئيس قيس سعيد، محذرا مما وصفه بالمضامين الظلامية لمسودة الدستور.

مقترح وأحكام

ولم يعلق الرئيس على الدستور، منذ نشره يوم الخميس في الجريدة الرسمية، وسيمنح هذا الدستور للرئيس سلطات أكبر بكثير.

ونشرت الجريدة الرسمية نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح سعيد سلطات مطلقة، وسيجري الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو/تموز الحالي.

وأزال سعيد في الدستور المقترح جميع الضوابط تقريبا على حكمه وأضعف دور البرلمان والقضاء، مما أدى إلى اتهامات واسعة من معارضيه بأنه يفكك المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورة 2011.

كما استأثر على معظم السلطات العام الماضي، متجاهلا الدستور الديمقراطي الحالي لعام 2014 وحل البرلمان المنتخب ليقول إنه سيحكم بمرسوم بينما يعيد تشكيل النظام السياسي.

وفي تصريحات سابقة للجزيرة، اتهم العضو المؤسس بحركة "الجمهورية الجديدة" نجيب الحاجي، رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور بلعيد بأنه معروف بانقلابه على من يستعينون به.

وألقى الحاجي باللوم على أطراف خارجية تكون ضغطت على رئيس الهيئة، وفق قوله.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي سالم بولبابه إن التونسيين لم ينتخبوا سعيّد ليصوغ لهم دستورا. وانتقد في مقابلة سابقة مع الجزيرة ما سماه استثناءَ رئيس الدولة من المساءلة والمحاسبة في مشروع الدستور الجديد.





موقف الاتحاد

ويوم أمس، أعلن الاتحاد العام للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، قراره ترك حرية الاختيار للآلاف من قواعده العمالية بشأن الاقتراع في الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد.

وأيد اتحاد الشغل في البداية قرارات 25 تموز/يوليو، لكنه اعترض لاحقا على طريقة إدارة الرئيس سعيد للمرحلة التالية ونزعته الفردية في اتخاذ القرارات. كما رفض الاتحاد المشاركة في حوار وطني دعا إليه سعيد لافتقاده إلى "تشاركية حقيقية".