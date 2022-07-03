الأردن.. إحالة ملف حادث العقبة للنيابة وإنهاء عمل مسؤولين

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الأحد نتائج التحقيق في حادث سقوط صهريج معبّأ بغاز الكلورين السام في ميناء العقبة جنوبي البلاد، مشيرة إلى إحالتها ملف القضية إلى النيابة العامة.

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن لجنة التحقيق توصلت إلى وجود "عجز كبير" في إجراءات السلامة العامة في الميناء، مؤكدا إحالة التقرير إلى الادعاء العام.

وأدى تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء العقبة الواقع على بعد 328 كيلومترا جنوب عمان الاثنين الماضي؛ إلى مقتل 13 شخصا، هم 8 أردنيين و5 فيتناميين وإصابة أكثر من 260.

وقال الخصاونة خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء إن "التحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السلامة والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التهاون معه".

وأضاف الخصاونة أن فريق التحقيق أنجز مهمته وأعد تقريرا يتضمن مجموعة من الإجراءات؛ من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية.

إهمال واستهتار

من جهته، قال رئيس لجنة التحقيق وزير الداخلية مازن الفراية -خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد- إن اللجنة المعنية أنهت تحقيقاتها بالحادث، مرجعا السبب المباشر إلى "عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة؛ ما أدى إلى حدوث استطالة، ومن ثم انقطاعه".

وأضاف أن "التحقيق أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة".

وأكد الفراية أن التحقيق أثبت إسناد بعض المهام إلى موظفين غير مختصين واستهتار وإهمال وعدم احتراز، مشيرا إلى أن "القيادات العليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليست لديهم ممارسات قيادية".

ومدينة العقبة هي الميناء البحري الوحيد في المملكة، وتمر عبره معظم واردات الأردن وصادراته، ويُعد أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر ومن المواقع السياحية المهمة في البلاد.