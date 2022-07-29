القائم بأعمال مرشد الإخوان: لن نخوض صراعا جديدا على السلطة في مصر

قال إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات في مصر، إن الجماعة لن تخوض صراعا جديدا على السلطة بعد الإطاحة بها من الحكم قبل 9 أعوام، رغم أنها لا تزال تحظى بتأييد شعبي واسع.

واستبعد منير أن تعود الجماعة للتنافس على السلطة من خلال صناديق الاقتراع، وهو أمر لا تستطيع الجماعة القيام به بشكل مباشر بينما لا تزال محظورة.

وكانت جماعة الإخوان قد فازت بأول انتخابات رئاسية حرة في مصر عام 2012، لكن الجيش أطاح بها بعد عام من توليها السلطة وذلك في أعقاب احتجاجات على حكمها، وهي تواجه منذ ذلك الحين حملة قمع قاسية.

ويقبع كثيرون من قادة الجماعة وآلاف من أنصارها في السجون أو أنهم فروا إلى خارج البلاد، واستُبعدت الجماعة من حوار سياسي سيطلقه قريبا الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بالجماعة من السلطة عندما كان قائدا للجيش في 2013.

وتعتبر مصر جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، لكن منير أكد موقف الجماعة الرافض للعنف.

رفض العنف

وقال منير في مقابلة مع رويترز، "نرفض العنف تماما ونعتبره خارج فكر جماعة الإخوان المسلمين، ليس فقط أن نستخدم العنف أو السلاح بل حتى أن يكون هناك صراع على الحكم في مصر بأي صورة من الصور".

وأردف القائم بأعمال مرشد الإخوان "حتى لو كان الصراع بين الأحزاب في الانتخابات السياسية أو غيرها.. هذه الأمور عندنا مرفوضة تماما ولا نقبلها".

وأضاف أن الحركة التي أقامت على مدى عقود في مصر شبكة من المنظمات الخيرية، ولا تزال تتمتع بتعاطف كثيرين من سكان البلاد البالغ عددهم 102 مليون نسمة.

الحوار السياسي

وفي سياق متصل، قال منير إن الحوار السياسي المتوقع أن يبدأ خلال أسابيع بين الحكومة وجماعات معارضة مختارة ليس مبادرة جادة ولا يمكن أن يحقق نتائج إذا تم استبعاد الإخوان أو غيرهم منه.

وتابع بأن "الحوار مطلوب صحيح إنما أيضا لا بد أن يشمل الجميع".

لكن المنسق العام للحوار كان قد قال إن جماعة الإخوان المسلمين لا تستطيع المشاركة لأن أيديها "ملطخة بالدماء".

وتعرض منير (85 عاما) للسجن مرتين بمصر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وعاش في الخارج خلال السنوات الأربعين الماضية.

وقال إن جماعة الإخوان المسلمين مرت بأوقات عصيبة من قبل ولكن بالتأكيد هذه المرة أقسى من كل المحن الماضية، التي شهدتها منذ تأسيسها قبل ما يربو على 90 عاما.

وأضاف منير أنه ليس من الواضح كم عدد مؤيدي الإخوان المسجونين في مصر، مشيرا أيضا إلى مصادرة أموال الكثيرين منهم.

ولم يرد المركز الصحفي التابع للدولة على طلب التعليق. وينفي المسؤولون احتجاز سجناء سياسيين ويقولون إن الإجراءات الأمنية مع الإخوان ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وتولى منير القيادة بالإنابة منذ عامين لأن المرشد العام مسجون منذ أن فقدت الجماعة السلطة في عام 2013، ثم اعتُقل نائبه الأول في عام 2020.

وأقر منير بأن الجماعة عانت انقسامات داخلية حول كيفية التعامل مع الأزمة وأوضح أن اختيار مرشد جديد سيتم "عندما يستقر الوضع".

تحولات إقليمية

وأدى تحول دبلوماسي شهدته منطقة الشرق الأوسط إلى تفاقم التحديات التي تواجه جماعة الإخوان المسلمين، وذلك عندما قامت دولتان منحتا اللجوء لأنصار الإخوان في العقد الماضي، هما تركيا وقطر، بإصلاح العلاقات مع محور دول ملتزم بسحق الجماعة ويضم مصر والإمارات والسعودية.

وفي العام الماضي، طلبت تركيا من قنوات التلفزيون المصرية المعارضة العاملة على أراضيها تخفيف حدة الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية، وذلك في توقيت كانت تسعى فيه لإعادة بناء العلاقات مع مصر.

وقال منير إن جماعة الإخوان لم تتعرض حتى الآن لضغوط في تركيا، موضحا أنه "من حق الدولة التركية أن تفعل أي شيء يحقق أمنها وسلامة شعبها".