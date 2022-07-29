روسيا أحبطت قرارا منتظرا.. مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا 3 أشهر فقط

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويشير القرار الذي قدمته بريطانيا، إلى أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وأنه تقرر تمديد ولاية البعثة باعتبارها بعثة سياسية وضمن الصلاحيات التي تضمنتها قرارات المجلس السابقة.

ويشير القرار إلى أن البعثة ينبغي أن يقودها مبعوث خاص من الأمين العام ويدعو إلى تعيينه على وجه السرعة.

ودعا القرار "جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020".

وأكد أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا، مطالبا جميع الأطراف المعنية بضرورة الامتثال الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011).

كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن يعين ممثلا خاصا له في ليبيا على وجه السرعة.

اعتراض روسي

وصوت لصالح القرار خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت في مقره بنيويورك 12 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، في حين امتنعت غانا وكينيا والغابون عن التصويت.

وعارضت روسيا مساعي الدول الغربية والأفريقية في المجلس لتمديد ولاية البعثة لمدة عام، واشترطت تعيين رئيس للبعثة أولاً.

وأدى الموقف الروسي إلى تمديد ولاية البعثة لفترات قصيرة عدة مرات منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.





وقالت المندوبة البريطانية الدائمة لدي الأمم المتحدة باربارا وودوارد في كلمتها لأعضاء المجلس، عقب التصويت على القرار "نحن نشارك زملاءنا الأفارقة (تقصد مندوبي غانا وكينيا والغابون) شعورهم بالإحباط من التفويض القصير للولاية.

وأضافت وودوارد "نعتبر أن إصرار روسيا على أن يكون التمديد لمدة 3 شهور فقط يسهم في تقويض ولاية البعثة ودعم المهام السياسية والأمنية التي تعمل من أجلها".

وأردفت أن مطالب روسيا تتناقض مع ما تريده ليبيا والأمم المتحدة ودول المنطقة من البعثة، وفق تعبيرها.

إحباط أفريقي

من جهتهم، أعرب مندوبو الدول الأفريقية الثلاث في كلماتهم خلال الجلسة، عن "عدم ارتياحهم إزاء التمديد لولاية البعثة الأممية لمدة 3 أشهر فقط جراء استمرار الخلافات بين مجلس الأمن بشأن طول التفويض، وإعادة هيكلة البعثة وتعيين قيادة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وكان المجلس قد اعتمد في 29 أبريل/نيسان الماضي، قرارا بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى 13 يوليو/تموز الجاري.

وقرار تمديد اليوم، هو الخامس الذي يصدره مجلس الأمن الدولي منذ منتصف سبتمبر/ أيلول 2021، في حين لم يتمكن أعضاء المجلس من تسوية خلافاتهم بشأن تعيين مبعوث خاص جديد للبعثة الأممية.

وتعاني ليبيا من أزمات اقتصادية وأمنية، حيث تصاعدت حدة الأزمة السياسية بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا مطلع مارس/آذار الماضي.

ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب.

ومن وقت لآخر، تشهد المدن الرئيسية غربي وشرقي ليبيا مظاهرات تطالب برحيل جميع المؤسسات السياسية القائمة، وبإجراء الانتخابات دونما تأخير.