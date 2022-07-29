أبو عبيدة ينفي وجود مواقع عسكرية بين المدنيين في قطاع غزة ويوجه تحذيرا للاحتلال

نفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاتهامات الإسرائيلية بوجود مقار للعمل العسكري بين المدنيين في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب "إن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أماكن للعمل العسكري بين المدنيين، وما روجه من مواقع وإحداثيات بهذا الخصوص، هي محض كذب وتضليل"، حسب ما جاء في منشور على حسابه في تليغرام الخميس.

واعتبر أبو عبيدة ذلك "محاولة بائسة للتغطية على عجزه وفشله أمام المقاومة"، وأضاف "هذا ليس بالأمر الغريب على العدو المجرم، وهو لا يحتاج إلى مبرر لاستهداف المدنيين، فتاريخه حافل بالمجازر المبنية على أكاذيب ضد العائلات، والمنشآت المدنية من بيوت ومساجد ومستشفيات وجامعات ومدارس".

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي نشر على حسابه في تويتر فيديو قصيرا يتضمن اتهامات لحماس والتحريض عليها.

وظهر أدرعي في الفيديو بزيه العسكري، متحدثا عما وصفها بدلائل وإثباتات عن استخدام حماس سكان غزة "دروعا بشرية"، مستعينا بصور جوية وخرائط تظهر "الأهداف المزعومة" التي تحدث عنها.

وفي رده على ما قاله أدرعي أكد أبو عبيدة أن "المقاومة هي الأمينة على دماء أبناء شعبنا والأحرص على سلامتهم وأمنهم، وأن سياسة العدو الممنهجة والمستمرة في بث الأكاذيب لن تخدش هذه الحقيقة الناصعة"، وتوعد أبو عبيدة بأن يدفع الاحتلال ثمن أية حماقة ضد الشعب الفلسطيني، حسب قوله.