في ختام زيارة محمد بن سلمان.. تأكيد سعودي فرنسي على أهمية استقرار أسواق الطاقة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي
29/7/2022
شددت السعودية وفرنسا في بيان مشترك في ختام محادثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية والإمدادات الغذائية من القمح والحبوب لجميع دول العالم، والحفاظ على وفرة المعروض.
وأكد البيان على دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان سلمية برنامجها النووي.
وجاء في البيان أن الطرفين أكدا دعم البلدين سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين.
المصدر : الجزيرة + وكالات