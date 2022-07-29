أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها رصدت 18 ألف إصابة بجدري القردة في العالم معظمها في أوروبا، في حين أعلنت إسبانيا أول وفاة بسبب هذا المرض.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن 75% من حالات الإصابة بالجدري قد رُصدت في أوروبا و25% في الأميركيتين، في حين سُجّلت 6 وفيات جراء الإصابة بالمرض.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن مدريد أبلغت اليوم الجمعة عن أول وفاة مرتبطة بجدري القردة، هي الأولى المعروفة في أوروبا، والثانية خارج أفريقيا في حالة التفشي القائمة.

وكانت البرازيل قد أبلغت في وقت سابق من اليوم الجمعة عن أول وفاة مرتبطة بجدري القردة خارج القارة الأفريقية في موجة التفشي الحالية.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية، في أحدث تقرير لها، إنه تم تأكيد 4 آلاف و298 إصابة بالفيروس في البلاد. وأضافت أنه من بين 3 آلاف و750 مريضا لديها معلومات عنهم؛ نُقل 120 إلى المستشفى، أي ما يمثل 3.2%، في حين توفي منهم شخص واحد.

ويذكر أن المنظمة قد أعلنت السبت الماضي حالة الطوارئ جراء تفشي جدري القرود في العالم، وهو أعلى مستوى تحذير للمنظمة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه يمكن إيقاف تفشي المرض إذا أخذت البلدان والشعوب المرض على محمل الجد، مشددًا على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف انتقال العدوى بالحدّ من التعرض.

وبخصوص التدابير الاحترازية المتعلقة بمثليي الجنس، أشار المدير العام لمنظمة الصحة بأنه يجب على المثليين تقليل عدد شركائهم الجنسيين، وإعادة النظر في ممارسة الجنس مع شركاء جدد.