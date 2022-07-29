استشهاد فتى فلسطيني في رام الله والاحتلال يشرع في بناء جدار خرساني جنوب الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ظهر اليوم الجمعة استشهاد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغيّر شرق رام الله.

وذكرت الوزارة -في بيان مقتضب- أن الفتى أبو عليا وصل إلى المستشفى في حالة حرجة جراء إصابته بالرصاص الحي في صدره، قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاده.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مواجهات عنيفة اندلعت في قرية المغيّر مع قوات الاحتلال والمستوطنين عقب قمع مسيرة سلمية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رفضا لاعتداءات المستوطنين على أهالي القرية.

والدة الشهيد امجد ابو عليا خلال وداع نجلها الشهيد في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله. pic.twitter.com/V8fEGoSP53 — Hisham Abu Shaqrah (@HShaqrah) July 29, 2022

وقالت مصادر محلية لـ"وفا" إن جنود الاحتلال والمستوطنين أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب المواطنين، مما أسفر عن عدة إصابات في صفوف الفلسطينيين.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في قرية المغيّر، وأدت إلى استشهاد الفتى أبو عليا.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة "إن هذه الجريمة تأتي في إطار مسلسل القتل اليومي الذي يتعرض له أبناء شعبنا، سواء من قبل جيش الاحتلال أو مستوطنيه الذين يعيثون فسادا وقتلا بحماية الحكومة الإسرائيلية".

"أمجد قوم يلا نروح على الدار" ..

والدة الشهيد أمجد ابو عليا في وداع نجلها الوحيد قبل قليل في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله. pic.twitter.com/bAt7YK7SCj — Jmedia (@Jmediaps) July 29, 2022

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن "المحتلين القتلة لا يتوقفون عن ارتكاب جرائمهم بحق الأطفال والشبان والنساء والشيوخ، والذين كان آخرهم الطفل الشهيد أمجد أبو عليا".

يذكر أن المستوطنين يهاجمون قرية المغيّر بشكل متواصل -خاصة منطقتي عين سامية ومرج الذهب- بحماية قوات الاحتلال، وذلك بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضيها.

جدار الفصل العنصري

في غضون ذلك، شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في إقامة جدار خرساني جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مراسل الجزيرة إلياس كرام أن الجدار سيمتد على مسافة 28 كيلومترا ليصل إلى حدود البحر الميت في الجهة الجنوبية الشرقية للضفة الغربية.

وقبل 20 عاما من الآن وتحديدا في 23 يونيو/حزيران 2002 شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون في بناء جدار عازل في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر بتكلفة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليارات دولار.

واعتمدت إسرائيل في بناء الجدار العازل على الإسمنت المسلح وبارتفاع يتراوح بين 4.5 و9 أمتار في المناطق المأهولة بالسكان الفلسطينيين، وسياج إلكتروني في المناطق ذات الكثافة المتدنية بالسكان، وأبراج مراقبة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار، وطريق ترابي مغطى بالرمال لكشف الأثر.

وفي 9 يوليو/تموز 2004 أفتت محكمة العدل الدولية في لاهاي بعدم قانونية جدار العزل، وطالبت إسرائيل بوقف البناء فيه.

صلاة جمعة أمام "الصليب الأحمر"

من جهة أخرى، شارك عشرات الفلسطينيين في مدينة غزة في صلاة جمعة أقيمت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضامنا مع الأسرى في السجون الإسرائيلية -خاصة المضربين عن الطعام منهم- بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي.

وطالب خطيب الجمعة توفيق قنيطة القوى الفلسطينية بالعمل بكل السبل من أجل تحرير الأسرى.

كما دعا إلى تضامن واسع مع الأسرى الفلسطينيين من جميع أطياف الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.