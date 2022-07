6 قتلى بالإمارات و24 في إيران بسبب السيول والفيضانات

أعلنت السلطات الإماراتية سقوط 6 قتلى من جنسيات آسيوية، جراء السيول الأخيرة، في حين لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين جراء سيول وفيضانات ضربت مناطق في إيران.

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية اليوم الجمعة في فيديو نشر على تويتر إن 6 أشخاص من جنسيات آسيوية لقوا حتفهم جراء السيول الأخيرة التي اجتاحت البلاد.

وأضافت الوزارة أنه جارٍ البحث عن شخص آخر من إحدى الجنسيات الآسيوية.

آخر التطورات الميدانية في ظل الأحوال الجوية السائدة

The latest developments of the current weather conditions#الإمارات_أمن_وأمان #uae_safe pic.twitter.com/baRFgQEw7j

— وزارة الداخلية (@moiuae) July 29, 2022