6 قتلى بالإمارات و24 في إيران بسبب السيول والفيضانات

أعلنت السلطات الإماراتية سقوط 6 قتلى من جنسيات آسيوية، جراء السيول الأخيرة، في حين لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين جراء سيول وفيضانات ضربت مناطق في إيران.

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية اليوم الجمعة في فيديو نشر على تويتر إن 6 أشخاص من جنسيات آسيوية لقوا حتفهم جراء السيول الأخيرة التي اجتاحت البلاد.

وأضافت الوزارة أنه جارٍ البحث عن شخص آخر من إحدى الجنسيات الآسيوية.

آخر التطورات الميدانية في ظل الأحوال الجوية السائدة

The latest developments of the current weather conditions#الإمارات_أمن_وأمان #uae_safe pic.twitter.com/baRFgQEw7j — وزارة الداخلية (@moiuae) July 29, 2022

قتلى ومفقودون في إيران

أما في إيران فقد لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين جراء سيول وفيضانات ضربت مناطق قرب طهران منذ أول أمس الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم، مع تسجيل ظواهر مناخية مماثلة في محافظات أخرى.

وتتأثر مناطق واسعة من إيران -منذ أول أمس- بتساقط كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة، ما انعكس سيولا وفيضانات وجرفا للتربة.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية في بيان اليوم أنه "نظرا للأمطار الغزيرة والسيول في قرية إمام زاده داود (إلى الغرب من العاصمة)، ومناطق فيروزكوه ورودهن ودماوند (إلى الشرق من العاصمة)؛ توفي 24 شخصا".

وأشارت إلى استمرار "عمليات الإنقاذ والبحث عن 19 شخصا مفقودين" في هذه المناطق الواقعة ضمن محافظة طهران.

وأكد المحافظ محسن منصوري للتلفزيون الرسمي أنه في منطقة فيروزكوه، سُجّل خلال الساعات الماضية مقتل 10 أشخاص وإصابة 12، بينما فقد أثر 16 آخرين.

وأوضح أن هذه المنطقة الجبلية على مسافة نحو 130 كيلومترا شرق العاصمة كانت "الأكثر تضررا جراء انجراف صخري".





وكانت السلطات أكدت أمس الخميس مقتل 7 أشخاص على الأقل جراء سيول ضربت مناطق قرب طهران، أبرزها قرية إمام زاده داود السياحية غرب العاصمة طهران.

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي اليوم إن 18 محافظة من أصل المحافظات الـ31 في البلاد، تواجه سيولا وفيضانات جراء الأمطار الغزيرة، منها مازندران وألبرز ومركزي وأصفهان ويزد، إضافة إلى طهران.

ويعد المناخ في جنوب إيران ووسطها جافا إلى حد كبير، إلا أن هذه المناطق شهدت فيضانات في مراحل متعددة كان آخرها الأسبوع الماضي.

وأدت فيضانات واسعة النطاق في إيران في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2019، إلى مقتل 76 شخصا على الأقل وأضرار قدرت قيمتها بحوالي ملياري دولار.

ويرى العلماء أن التغير المناخي يزيد من حدة مظاهر المناخ القصوى، بما يشمل الجفاف، إضافة إلى احتمال ارتفاع حدة العواصف والمطر.