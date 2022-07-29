إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شمالي الضفة

أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، الخميس، إثر استهداف سيارة كانت تقلهم شمالي الضفة الغربية، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال أحمد جبريل، مسؤول الإسعاف والطوارئ بالجمعية (غير حكومية) في مدينة نابلس، إن طواقم الجمعية نقلت اثنين من المصابين إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس لتلقي العلاج، واصفا حالتيهما بالمستقرة، دون الكشف عن هويتيهما.

وأضاف جبريل أن قوات الاحتلال رفضت الإفراج عن المصاب الثالث، وهو في حالة حرجة.

وأشار إلى أن الإصابات وقعت نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على سيارة فلسطينية، قرب حاجز حوارة جنوبي نابلس.

وحتى الساعة 20:00 (بتوقيت غرينتش) لم يصدر أي تعقيب إسرائيلي حول الحادث.