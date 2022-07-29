وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار.. ارتفاع عدد القتلى والمفقودين في فيضانات إيران

أعلنت السلطات في إيران ارتفاع قتلى الفيضانات والسيول إلى نحو 20 شخصا، فيما اعتبر العشرات في عداد المفقودين، جراء الفيضانات والسيول التي تسببت بها أمطار غزيرة يوم أمس.

فقد أفاد محافظ طهران محسن منصوري بارتفاع القتلى إلى 9 أشخاص، فيما أصيب 12، واعتبر 16 شخصا في عداد المفقودين بمدينة فيروز كوه شرقي العاصمة الإيرانية، وأضاف المحافظ أن عمليات الإنقاذ تأخرت بسبب إغلاق الطرق.

وفي طهران أيضا، قال الهلال الأحمر الإيراني إن عدد القتلى ارتفع إلى 11 في الفيضان الذي ضرب منطقة إمام زاده داود فجر الخميس، فيما اعتَبر 19 آخرين في عداد المفقودين، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وأوضح مدير جمعية الهلال الأحمر الإيرانية بير حسين كوليوند أن الأمطار الغزيرة التي هطلت اعتبارا من ليل الأربعاء، أدت لانزلاق التربة في القرية الواقعة في منطقة جبلية على مسافة نحو 50 كيلومترا من طهران، وتعد مقصدا سياحيا، وأشار إلى أن السيول الموحلة تسببت باحتجاز عدد من السيارات.





وأظهرت صور وزعتها جمعية الهلال الأحمر الخميس، عناصر الإنقاذ وهم يبحثون عن المفقودين ويساعدون المتضررين في أحياء غمرها الوحل، باستخدام عصي ورفوش وتجهيزات أخرى.

وأكد وزير الداخلية أحمد وحيدي الذي وصل إلى المنطقة المنكوبة، تواصل البحث عن مفقودين في محافظة طهران، وأشار إلى أن كميات الوحول التي اجتاحت قرية إمام زاده داود وصل ارتفاعها أحيانا إلى 4 أمتار.

ولم تقتصر السيول والفيضانات على طهران، بل طالت 18 محافظة من أصل 31 في الجمهورية الإسلامية، مثل سيستان-بلوشستان وفارس وكرمان وهرمزكان ويزد وأصفهان وخراسان، وذلك في ظل توقعات أن يستمر هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة.

ويعد المناخ في جنوب إيران ووسطها جافا إلى حد كبير، إلا أن هذه المناطق شهدت فيضانات في مراحل متعددة كان آخرها الأسبوع الماضي.

وأعلن مسؤولون السبت مقتل 22 شخصا على الأقل جراء سيول ضربت الجمعة الماضي مناطق في محافظة فارس (جنوب).