الأمم المتحدة وروسيا تتوقعان مغادرة أولى شحنات الحبوب الأوكرانية اليوم ولبنان يحقق في شحنة "مسروقة"

قالت الأمم المتحدة إنها تأمل في تحرك أولى سفن تصدير الحبوب الأوكرانية اليوم الجمعة، فيما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر مطلع بأن السفينة ستغادر ميناء أوديسا (جنوب) اليوم، بينما يحقق لبنان في شحنة دقيق على متن سفينة قادمة من القرم، قالت كييف إنها مسروقة من مخازنها.

وقال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في إحاطة قدمها أمس الخميس عبر الإنترنت للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، إن خطوات الشحن الآمن للحبوب الأوكرانية ما زالت قيد البحث.

وأضاف غريفيث أن سفن شحن الحبوب الأوكرانية جاهزة للتحرك، وبعد أن يتم ذلك ستدخل سفن أخرى للموانئ بعد تفتيشها في ميناء تركي شمال مضيق البوسفور.

إحداثيات المسارات

واعترف المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي بأن "الشيطان يكمن في التفاصيل"، لكنه قال إنه لم تظهر أي مشكلات كبرى حتى الآن، مضيفا أن أحد الجوانب الخاضعة للتفاوض بشأن أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية هو الإحداثيات الدقيقة لقنوات الشحن الآمنة في البحر الأسود.

وأضاف غريفيث أن مسؤولين عسكريين من تركيا وروسيا وأوكرانيا يعملون مع فريق من الأمم المتحدة في مركز تنسيق مشترك افتتح أول أمس الأربعاء في إسطنبول، للخروج بالإجراءات المعيارية للعمليات فيما يتعلق بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الأربعة الجمعة الماضي.

وكانت روسيا وأوكرانيا -وهما من الدول الكبرى المصدرة للحبوب في العالم- وقعتا الجمعة الماضي بوساطة تركية ورعاية أممية في إسطنبول اتفاقا لتأمين إخراج ملايين الأطنان من الحبوب من الموانئ الأوكرانية. ويسري الاتفاق 120 يوما قابلة للتمديد، ويسمح بتصدير بين 20 و25 مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا.

وتابع المسؤول الأممي في إفادة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة الخميس بأن "تلك مفاوضات تفصيلية بناء على الاتفاق… ولكن دون إجراءات التشغيل الموحدة لا يمكننا إدارة عبور آمن للسفن".

الشحن والتأمين

وتريد شركات الشحن وشركات التأمين التي تؤمن سفن الشحن التأكد من أن الرحلة آمنة ولا تنطوي على مخاطر من الألغام أو الهجمات على السفن وطواقمها. وتلك الأمور تغطى في العادة بممارسات ملاحية مقبولة تعرف بالإجراءات المعيارية للعمليات.

وقال غريفيث إن "الأمر لا يتعلق فقط بوجود سفينة أو اثنتين أو ثلاث متاحة في الموانئ ومستعدة للتحرك، بل تحتاج تلك السفن للتحرك بأمان وهذا يعني أننا يجب أن نكون واضحين تماما بشأن المكان المحدد لقناة المرور".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن مصدر وصفته بالمطلع أن سفينة محملة بالحبوب في البحر الأسود ستغادر ميناء أوديسا اليوم وفق المخطط له، وذلك "في حال عدم حدوث ظروف قاهرة تمنع ذلك"، وأضافت الوكالة أن المصدر رفض تحديد ما يعنيه بكلمة "قوة قاهرة".

الجانب الأوكراني

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، اليوم الجمعة، إن بلاده تتوقع مغادرة أولى سفن الحبوب خلال هذا الأسبوع، مضيفا أن سلطات بلاده أكملت الاستعدادات لتصدير الحبوب إلى العالم، وهي بانتظار التصاريح اللازمة من الهيئة المشتركة في إسطنبول لإطلاق السفن.





وقال مراسل الجزيرة من ميناء أوديسا تامر الصمادي إن وزير البنية التحتية الأوكراني صرح في مؤتمر صحفي اليوم من داخل الميناء بأن 17 سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية -قبل انطلاق الحرب في 24 فبراير/شباط الماضي- بانتظار الإذن بالإبحار، مضيفا أن صوامع الحبوب في الميناء تتجهز لشحن المزيد من السفن.

وتابع الوزير الأوكراني أن الضامن الوحيد لاتفاق إسطنبول ولسلامة سفن نقل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود هو الجانب التركي، إلا أنه شدد على أن القوات البحرية الأوكرانية سترد على أي انتهاك روسي يطال السفن.

وحسب الوزير الأوكراني، فإن ميناءي تشورنومورسك وأوديسا جاهزان لتصدير الحبوب حاليا، وميناء يوجني سيكمل استعداداته قريبا، مشيرا إلى أن تركيا ستبقى الضامن لاتفاق تصدير الحبوب، غير أنه شدد على أن كييف تعتمد على قواتها البحرية في حال وقوع أي خطر.

وقالت السفيرة الأميركية في كييف بريجيت برينك إن واشنطن تأمل في أن تتحمل جميع الأطراف "مسؤوليتها بالحفاظ على اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا".

شحنة "مسروقة"

وقالت السفارة الأوكرانية في لبنان لوكالة رويترز إن السفير الأوكراني إيهور أوستاش التقى أمس الخميس الرئيس اللبناني ميشال عون لبحث موضوع شحنة دقيق وصلت إلى لبنان قادمة من شبه جزيرة القرم الأوكرانية والتي ضمتها روسيا في عام 2014.

وتقول كييف إن الشحنة مسروقة من أحد مخازنها، وإن شراء السلطات اللبنانية لسلع أوكرانية مسروقة "من شأنه أن يضر بالعلاقات بين البلدين".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول لبناني أن قضية الشحنة الموجودة في ميناء طرابلس أُثيرت خلال اجتماع مع الرئيس عون، مشيرا إلى مخاوف عامة لأوكرانيا من أن تحاول روسيا بيع قمح أوكراني مسروق لمجموعة دول بينها لبنان.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن إدارة الجمارك ووزارة الزراعة تتابعان الأمر، وقال وزير النقل اللبناني علي حمية لرويترز إنه يجري التحقق من دقة المعلومات التي وردت في وسائل الإعلام وإنه سيتم الرجوع إلى القانون اللبناني في هذا الشأن.

وذكر مسؤول جمارك لبناني ومصدر ملاحي لرويترز أن ميناء طرابلس لم يفرغ حمولة السفينة للاشتباه في أنها كانت تنقل بضائع مسروقة.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن الشحنة محمولة على متن سفينة "لودسيا" السورية الخاضعة للعقوبات الأميركية، وهي تحمل 5 آلاف طن من الشعير، ومثلها من الطحين.