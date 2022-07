معطيات جديدة عن هجوم خيرسون وميدفيديف ينشر خارطة مستفزة لأوكرانيا

كشفت الاستخبارات البريطانية، اليوم الخميس، معطيات جديدة عن الهجوم الأوكراني المضاد لاستعادة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا جنوبي البلاد، في حين نشر مسؤول روسي رفيع خريطة تظهر حدودا جديدة لأوكرانيا.

ووصفت المخابرات العسكرية البريطانية بأن كتيبة الجيش الروسي المتمركزة على الضفة الغربية لنهر دنيبرو ضعيفة جدا على ما يبدو، مضيفة أن خيرسون "معزولة فعليا عن الأراضي الأخرى التي تحتلها روسيا".

وذكرت في نشرة دورية على تويتر "من المرجح للغاية أن تكون القوات الأوكرانية قد أقامت جسرا جنوبي نهر لينغوليتس الذي يشكل الحدود الشمالية لمدينة خيرسون".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده ستبذل قصارى جهدها لعدم تمكين الجيش الروسي من أي فرص لوجستية على الأرض وإنها ستعمل على كسر مخططاته كما جرى في خيرسون أمس.

وجاء حديث زيلينسكي في إشارة إلى القصف الأوكراني الذي استهدف جسر أنتونوف في المقاطعة الجنوبية والذي يعتبره الأوكرانيون خط إمداد رئيسيا للروس.

وقال الرئيس الأوكراني "بخصوص جسر أنتونوف ومعابر أخرى هناك قصفت من قبل قواتنا، بالطبع سيتم إعادة بنائها جميعا، لكن من قبلنا"، مضيفا "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم حصول المحتلين على أي فرص لوجستية على أرضنا".

وأكد أن قوات بلاده "ستقوم بتحرير أراضينا بالطرق العسكرية والدبلوماسية وجميع الأدوات الأخرى المتاحة حتى نصل إلى الحدود القانونية لأوكرانيا".

وفي تطور ميداني آخر، ذكر مسؤول أوكراني أن روسيا قصفت موقعا للبنية التحتية في كييف صباح اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة "كييف إندبندنت" عن حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا أن روسيا قصفت موقعا للبنية التحتية في أحد المجتمعات المحلية في منطقة فيشهورودسكي شمال العاصمة.

وفي نداء صدر اليوم الخميس عن الحكومة الأوكرانية، دعت كييف المدنيين "لمغادرة إقليم دونباس فورا بعد تحقيق الجيش الروسي تقدما في بعض الجبهات".

وفي المعسكر المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني في ضربات جوية بمنطقتي أرتيموفسك وخيرسون.

وأضافت الوزارة أن قواتها دمرت 6 مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية في مناطق متفرقة في دونيتسك وميكولايف شرقا.

Video of Russian Su-25 attack aircraft in the Avdiivka area.https://t.co/1XRGgiTsr3 pic.twitter.com/7MdxFK3VtT

— Rob Lee (@RALee85) July 28, 2022