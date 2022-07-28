مسؤول أوروبي: روسيا لن تنتظر حتى الشتاء لتقطع إمدادات الغاز

أكد المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه في حال أرادت روسيا "قطع الغاز" عن الاتحاد الأوروبي فـ"لن تنتظر الخريف أو الشتاء"، معتبرا في الوقت نفسه أن انقطاعا "قاسيا" للإمدادات أمر غير مرجح.

وقال بوريل في حديث اليوم الخميس مع قناة "تي في إيه" (TVA) التلفزيونية الإسبانية "إذا كانت روسيا تريد قطع إمدادات الغاز فلن تنتظر حتى الخريف أو الشتاء للقيام بذلك، لن تسمح لنا بملء مخزوننا خلال الصيف".

وأضاف "ستقوم بذلك في أسرع وقت كي تتجنب السماح بأن تكون لدينا في الشتاء مخزونات تساعدنا على الاستمرار"، مشيرا إلى أن قرار موسكو يعتمد على "عوامل كثيرة"، من بينها "تطورات الحرب على أوكرانيا".

ومع ذلك، اعتبر بوريل أنه من غير المحتمل أن يكون هناك "قطع قاسٍ" لإمدادات الغاز "غدا" حتى لو أعلنت موسكو بالفعل أن شحنات الغاز ستكون "أكثر انخفاضا مما هو متوقع".

وأوضح أن روسيا تريد بيع غازها وتبحث عن عملاء بدلا من الاتحاد الأوروبي "لأنها تعلم أننا سنستغني عن الغاز الروسي بالكامل في نهاية المطاف".

وأشار إلى أن موسكو تقوم ببناء خطوط أنابيب غاز أخرى على عجل "تربطها بزبائن آخرين"، مضيفا أن تشغيل هذه الأنابيب "سيستغرق وقتا".

وكانت روسيا قد خفضت شحنات الغاز إلى أوروبا بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" الذي كان يعمل فقط بنسبة 20% من طاقته أمس الأربعاء، مبررة خطوتها بأعمال الصيانة اللازمة.

ويرفض الأوروبيون الأسباب التقنية وراء خفض الشحنات، متهمين موسكو باستخدام الغاز سلاحا اقتصاديا وسياسيا في خضم الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها الحرب الروسية في أوكرانيا.

ومن أجل تفادي نقص الغاز هذا الشتاء اتفقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أول أمس الثلاثاء على خطة تنص على قيام كل دولة "بكل ما هو ممكن"، لتقليل استهلاكها من الغاز بحلول مارس/آذار 2023 بنسبة 15% على الأقل مقارنة بمعدل السنوات الخمس الماضية خلال الفترة نفسها.

وشكّل الغاز الروسي حوالي 40% من واردات الاتحاد الأوروبي حتى العام الماضي.