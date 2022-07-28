حرب أوكرانيا.. روسيا تقصف خاركيف ومعارك حامية في خيرسون وواشنطن تقدم عرضا "مهما" لموسكو

تواصل القوات الروسية استهداف مدينة خاركيف، بينما قطعت القوات الأوكرانية جسرا إستراتيجيا بمدينة خيرسون تزامنا مع محاولاتها للتقدم، في حين أعلنت واشنطن أنها قدمت عرضا "مهما" لروسيا بشأن السجناء الأميركيين الذين تحتجزهم موسكو.

وفي سياق مواز، قال مراسل الجزيرة إن 4 انفجارات قوية هزت مدينة خاركيف (شمال شرق)، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، حيث تواصل القوات الروسية قصف المدينة ومحيطها.

وكانت القوات المدعومة من روسيا قد أعلنت في وقت سابق الاستيلاء على محطة فولهيرسك لتوليد الكهرباء في جنوب شرق أوكرانيا، وهي محطة تعمل بالفحم وتعود إلى الحقبة السوفياتية، وتعد ثاني أكبر محطة للطاقة في البلاد.

وقال أوليكسي أريستوفيتش كبير مستشاري الرئيس الأوكراني في مقابلة نشرت على يوتيوب "لقد حققوا تقدما تكتيكيا محدودا. لقد استولوا على فولهيرسك".

وأضاف أريستوفيتش أن روسيا تقوم بعملية "إعادة انتشار شاملة" لقواتها في 3 مناطق جنوبية.

معارك خيرسون

وأظهرت مقاطع فيديو، تداولتها حسابات أوكرانية، آثار القصف الأوكراني الذي استهدف مساء أمس الأربعاء جسر أنتونوف شرق مدينة خيرسون على البحر الأسود.

وقال حاكم خيرسون التابع للسلطات الروسية كيريل ستريموسوف إنه تم وقف حركة السيارات تماما على الجسر جراء استهدافه.

وأضاف "لن يكون لذلك تأثير على سير المعارك"، بدون أن يحدد حجم الأضرار.

كما نشرت وكالة زيفيزدا مقطع فيديو لمراسلها يرصد توقف حركة السيارات على الجسر.

ويعد جسر أنتونوف ممرا إستراتيجيا للإمدادات، فهو الجسر الوحيد الذي يربط مدينة خيرسون بالضفة الجنوبية لنهر دنيبر وبقية المنطقة.

ومدينة خيرسون هي مركز للمنطقة التي تحمل اسمها، وتقع على بعد بضعة كيلومترات فقط من خط الجبهة الذي تشن فيه القوات الأوكرانية هجوما مضادا لاستعادة الأراضي التي انتزعها الروس في بداية الحرب.

أثر العقوبات

من جهة أخرى، جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الخميس إدانته للحرب، وقال في سلسلة تغريدات على تويتر "دخلت حرب الرئيس (فلاديمير) بوتين على أوكرانيا شهرها السادس هذا الأسبوع. وتستمر التكاليف في الارتفاع في هيئة موت ودمار لا يمكن تصوره وأزمة غذائية عالمية. كل هذا، لأن الرئيس بوتين كان مصمما على غزو بلد".

وأضاف بلينكن أن العديد من الدول خارج أوروبا أدانت "العدوان الروسي"، وأن الأثر القوي للعقوبات سيتضاعف بمرور الوقت.

وتابع وزير الخارجية الأميركي قائلا "يجب أن نبقى متحدين وألا ندع روسيا تمارس الابتزاز في طريقها لتلافي أثر العقوبات".

السجناء الأميركيون

وفي مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية الأميركية أمس، قال بلينكن إن بلاده قدمت عرضا "مهما" لروسيا فيما يتعلق بالسجناء الأميركيين، مضيفا "وضعنا مقترحا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج عن معتقلين أميركيين اثنين".

وكشف وزير الخارجية الأميركي أنه سيتحدث هاتفيا "في الأيام القادمة" مع نظيره الروسي سيرغي لافروف للمرة الأولى منذ بدء الحرب، موضحا أن المحادثة الهاتفية "لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا".

وأكد بلينكن أنه سيضغط على لافروف خلال مكالمته المنتظرة للرد على عرض بلاده لتسهيل الإفراج عن المعتقلَين، وهما نجمة كرة السلة بريتني غرينر والجندي السابق بمشاة البحرية الأميركية بول ويلان.

وتابع قائلا "أجرت حكومتنا اتصالات متكررة ومباشرة بشأن هذا الاقتراح. وسأغتنم فرصة المحادثة (مع لافروف) لمتابعة الأمر شخصيا وآمل أن نسير في اتجاه حل ما"، كما رفض بلينكن الكشف عما ستقدمه الولايات المتحدة في المقابل.

وذكرت شبكة "سي إن إن" CNN أن واشنطن مستعدة لإعادة تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت، الذي يقضي عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة، في إطار صفقة لضمان الإفراج عن المواطنين الأميركيين.

لكن وكالة تاس الروسية قالت إن واشنطن لم تتواصل رسميا مع روسيا بشأن مكالمة بين بلينكن ولافروف.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الخارجية الروسية قوله "الممارسات الدبلوماسية المرعية هي التي تحكم عملنا وليس الحديث المرسل".





ويأتي العرض الأميركي وسط ضغوط متزايدة على الرئيس جو بايدن من عائلات المعتقلين والرهائن الأميركيين، وأُخراهم غرينر الحاصلة على ميداليتين أولمبيتين والمحتجزة في روسيا منذ فبراير/شباط بتهم تتعلق بالمخدرات.

وحُكم على ويلان في عام 2020 بالسجن 16 عاما في روسيا بتهمة التجسس، بينما نفى ويلان الاتهام ويقول إنه ضحية مؤامرة، وطالبت واشنطن بإطلاق سراحه.

عشرات آلاف القتلى الروس

من ناحية أخرى، قالت النائبة الديمقراطية الأميركية إليسا سلوتكين لشبكة "سي إن إن" أمس إنه تم خلال إحاطة سرية مع مسؤولين من إدارة بايدن الاطلاع على إحصاءات الخسائر البشرية في الحرب.

وأضافت "لقد تم إطلاعنا على أن أكثر من 75 ألف روسي إما قتلوا أو جرحوا، وهو رقم ضخم، لديك كميات لا تصدق من الاستثمار في قواتهم

البرية، وأكثر من 80% من قواتهم البرية متعثرة، وهم منهكون".

وكان أحدث تقدير من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أفاد بأن 15 ألف جندي روسي قتلوا في الحرب.

ولا توجد أرقام رسمية متاحة من الجانب الروسي عن عدد القتلى أو الجرحى في جيشه.