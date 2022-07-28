توعد دولة جارة بالإبادة.. زعيم كوريا الشمالية يدعو الجيش للتأهب وتجهيز قوات الردع النووي

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الخميس أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمر جيشه بالتأهب بما يتيح له نشر قوات ردع الحرب النووية على الفور، قائلا إن بلاده مستعدة لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أن كيم أنذر حكومة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول والجيش بالإبادة إذا أقدموا على أي محاولات "خطيرة"، وذلك في كلمته بمناسبة "يوم النصر".

وتزايد التوتر بين الكوريتين عقب إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الشهر الماضي أول تدريبات مشتركة بينهما منذ 4 سنوات، شاركت فيها حاملة طائرات أميركية.

وردت كوريا حينها بإطلاق 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي.

كما أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 8 صواريخ قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية ردا على تجربة كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية.