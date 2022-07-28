واشنطن.. أعضاء بالكونغرس وناشطون يتعهدون بالضغط حتى تتحقق العدالة لشيرين أبو عاقلة

عقدت عائلة الزميلة شيرين أبو عاقلة اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا أمام الكونغرس في واشنطن، وحضره عدد من النواب الأميركيين وممثلو منظمة حماية الصحفيين، إذ كرر المتحدثون مطالبهم بتحقيق أميركي شفاف وعاجل لكشف الحقيقة.

وطالبت عضوة مجلس الشيوخ ديانا بوتو بتحقيق شامل وشفاف ومستقل في مقتل الزميلة شيرين، مؤكدة ضرورة مساءلة "الأصدقاء والأعداء" لضمان احترام حرية الصحافة وحقوق الإنسان.

وقالت عضوة مجلس النواب الديمقراطية أيانا بريسلي "سنواصل الضغط من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل شيرين أبو عاقلة".

كما قالت النائبة الديمقراطية بمجلس النواب إلهان عمر إن الولايات المتحدة دعمت مبدأ المحاسبة تجاه الانتهاكات في العالم، معتبرة أن عدم توجيه الرئيس جو بايدن دعوة لعائلة شيرين أبو عاقلة أمرٌ غير مقبول.

وأضافت إلهان عمر أن شيرين أبو عاقلة كانت صحفية تقوم بعمل تحميه الدساتير، وطالبت بتحقيق العدالة لها عبر التحقيق في مقتلها من خلال وزارتي الخارجية والعدل الأميركيتين.

وقالت أيضا "مسؤوليتنا نحن الأميركيين أن نحقق في مقتل شيرين أبو عاقلة.. لن نتراجع ولن نهدأ حتى تتحقق العدالة لشيرين".

أما النائبة الديمقراطية رشيدة طليب فقالت إن عائلة شيرين أبو عاقلة لم تستطع حتى الحزن عليها، لأنها قوبلت بالقمع الإسرائيلي.

وأضافت: أطالب الرئيس بايدن بتكليف وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) بالتحقيق في مقتل شيرين.

بدوره، قال النائب بالكونغرس أندريه كارسون إن مقتل شيرين كان اعتداء على حرية الصحافة، مضيفا "نحن بحاجة لأجوبة لمحاسبة الجاني".

وأضاف كارسون أنه يجري العمل على طرح تشريع آخر لتحقيق العدالة للصحفيين، يطلب من الوكالات الفدرالية ذات الصلة أن تقدم تقارير عن جميع الأميركيين.

توثيق الانتهاكات الإسرائيلية

وقالت منظمة حماية الصحفيين إنها وثقت العديد من الهجمات الإسرائيلية على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، معتبرة أن ذلك "مقلق للغاية".

وأضاف ممثل المنظمة أن حماية الصحافة مبدأ راسخ في سياسات الولايات المتحدة، مطالبا الرئيس بايدن بالتحرك بسرعة وتكليف مكتب التحقيقات الفدرالي بالتحقيق في مقتل شيرين.

وأضاف "طالبنا سابقا الرئيس بايدن بتحقيق أميركي شفاف ومستقل، ولم نتلق أي رد حتى اليوم".

مطالب العائلة

كما تحدث في المؤتمر الصحفي نفسه أنطون أبو عاقلة شقيق شيرين، وقال إن مطلب عائلته لم يتغير، وهو تحقيق أميركي يفضي إلى مساءلة حقيقية في مقتل شيرين.

وأوضح أن العائلة طلبت من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سحب بيان سابق كان يتحدث عن الرؤية الأميركية لملابسات مقتل شيرين.

وأضاف أنطون "شيرين تستحق كل الجهود التي نقوم بها بحثا عن العدالة، وندرك صعوبة ذلك بالنسبة إلى الفلسطينيين".