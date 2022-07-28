مالي.. مقتل 15 جنديا و3 مدنيين في هجمات متفرقة

أعلن الجيش المالي مقتل 15 جنديا و3 مدنيين، إضافة إلى عشرات الجرحى، في هجمات مسلحة وسط البلاد وغربها.

وأشار بيان للجيش نُشر الأربعاء إلى أن حصيلة هجوم وقع في كالومبا قرب الحدود الموريتانية الأربعاء كانت "12 قتيلا في الجانب الصديق بينهم 3 مدنيين يعملون في شركة لشق الطرق".

كما أعلن الجيش عن مقتل 6 عسكريين وجرح 25، بينهم 5 في حالة حرجة، في سوكولو في وسط البلاد.

ووقع هجوم ثالث ليلا في مدينة موبتي وسط البلاد ولم يسفر عن ضحايا، وفق ما ذكره بيان الجيش المالي.

وتنشط في منطقة الساحل الأفريقي العديد من التنظيمات المسلحة، بينها فرع "القاعدة ببلاد المغرب" وتنظيم الدولة الذي يشن من حين لآخر هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب في دول الساحل، خصوصا في مالي.

وكان الجيش المالي قد أكد أنه "أحبط" هجوما جديدا على معسكر في وسط البلاد، وذلك بعد يومين على هجوم انتحاري استهدف مدينة كاتي المجاورة للعاصمة باماكو، وفي الأشهر الأخيرة عزّز الجيش المالي حملته لمكافحة مسلحي القاعدة وتنظيم الدولة، معتمدا على ما يقول إنهم مدربون روس.

يذكر أن مالي ألغت الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين في مايو/أيار الماضي، في إطار عمليتي "برخان" و"تاكوبا" العسكريتين لمكافحة "الجهاديين".

وكان المجلس العسكري في مالي قد اعتبر التهديدات الأمنية التي تواجهها مالي توسعت من شمال البلاد لتعم كل المناطق بعد 9 سنوات من وجود القوات الفرنسية.