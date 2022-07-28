بايدن تعافى من كورونا لكنه لن يتمكن من العودة إلى عمله بشكل مباشر

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن نتيجة فحص فيروس كوفيد-19 الذي أجري للرئيس جو بايدن، بعد 5 أيام من العلاج، جاءت سلبية، مما يعني وقف إجراءات عزله.

وكتب كيفين أوكونور، وهو طبيب بايدن، في رسالة نشرها البيت الأبيض "الليلة الماضية، ومرة أخرى هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصه سلبية"، مضيفا أن بايدن "سينهي إجراءات العزل الصارمة".

وأضاف أوكونور أن الرئيس الأميركي لا يعاني من الحمى، وأن أعراض الإصابة انتهت تقريبا، موضحا أن بايدن تناول خلال فترة العلاج حبوب "باكسلوفيد" المضادة للفيروس.

وقال الطبيب إن الرئيس الأميركي سيواصل وضع كمامة مدة 10 أيام كاملة عندما يخالط آخرين.

وفي وقت لاحق، أكد بايدن، أمام حشد من الصحفيين في البيت الأبيض، أن نتيجة اختبار فيروس كورونا جاءت سلبية، مشيرا إلى أنه لن يتمكن من العودة إلى عمله بشكل مباشر.

كما وجه الشكر لجميع الأشخاص الذين وقفوا معه في تلك الفترة، وخص بالشكر الفريق الطبي في البيت الأبيض على حسن رعايتهم له.

وفي 21 يوليو/تموز الجاري، تأكدت إصابة بايدن بفيروس كورونا، بعد سفره إلى ولاية ماساتشوستس لتسليط الضوء على التحديات الناجمة عن تغير المناخ.