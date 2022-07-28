أوكرانيا تعلن وصول شحنة مسروقة من حبوبها إلى لبنان وتحذر من تضرر العلاقات الثنائية

أعلنت السفارة الأوكرانية في بيروت اليوم الخميس أن سفينة سورية تحمل حبوبا "سرقتها" روسيا من مخازن أوكرانية رست في ميناء طرابلس بشمالي لبنان، وقالت إنها أبلغت السلطات اللبنانية أن ذلك سيضر بالعلاقات الثنائية.

وقال السفير الأوكراني لدى لبنان إيهور أوستاش اليوم الخميس "أبلغت الرئيس ميشال عون في اجتماع اليوم أن توريد حبوب أوكرانية سرقتها روسيا قد يضر العلاقات الثنائية".

من ناحيتها، قالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على تويتر إن الرئيس عون استقبل السفير الأوكراني اليوم، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مجال تأمين القمح والحبوب، إضافة إلى آخر التطورات المتعلقة بالحرب الأوكرانية الروسية وانعكاساتها على القطاع الغذائي في العالم.

وأكد مسؤول لبناني -بحسب رويترز- أن القضية أُثيرت خلال اجتماع مع عون اليوم الخميس، مشيرا إلى مخاوف عامة لأوكرانيا من أن تحاول روسيا بيع قمح أوكراني مسروق لمجموعة دول بينها لبنان.

وبحسب موقع مارين ترافيك لبيانات الشحن البحري، وصلت السفينة "لاودسيا" إلى طرابلس أمس الأربعاء.

وقالت سفارة أوكرانيا في بيروت لرويترز إن السفينة أبحرت من ميناء في شبه جزيرة القرم، وهو مغلق أمام الشحن الدولي، وكانت تحمل 5 آلاف طن من الشعير ومثلها من الطحين.

وأضافت السفارة أنها تشتبه في أن هذه الحمولة مأخوذة من مخازن أوكرانية.

وأوضحت السفارة أن "هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها شحنات حبوب ودقيق مسروقة إلى لبنان".

والسفينة "لاودسيا" واحدة من 3 سفن مملوكة للمديرية العامة للموانئ السورية تقول أوكرانيا إنها تنقل قمحا مسروقا من مخازن في الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها روسيا في الآونة الأخيرة.

لكن روسيا نفت قبل ذلك المزاعم القائلة بأنها لم تسرق أي حبوب أوكرانية.