يغادر وفد إسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، لأول مرة منذ بدء الأزمة بين البلدين على خلفية التحرك الروسي لحظر الوكالة اليهودية التي تساعد اليهود على الهجرة إلى إسرائيل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد في تصريح مكتوب "بإيعاز من رئيس الوزراء يائير لبيد وبتنسيق مع السلطات الروسية، سيغادر هذا المساء الوفد الإسرائيلي إلى موسكو لعقد لقاءات مع الجهات الروسية المعنية".

وقال لبيد إن إغلاق فرع الوكالة في روسيا أمر "خطير وستكون له تداعيات على العلاقات (الثنائية)".

وكانت إسرائيل قد قررت، الأحد، إرسال وفد إلى موسكو بعد قرار وزارة العدل الروسية الطلب من القضاء حظر أنشطة الوكالة اليهودية، ولكنّ هيئة البث الإسرائيلية، أشارت في حينه إلى أن روسيا لم توافق على قدوم الوفد القانوني الإسرائيلي، حتى إعلان مكتب رئيس الوزراء الأخير.

وتسعى وزارة العدل الروسية إلى تصفية فرع الوكالة اليهودية في البلاد. وتقول السلطات إن الوكالة خالفت قوانين الخصوصية ومن المتوقع أن تقدم مزيدا من التفاصيل أمام محكمة روسية غدا الخميس.

وأثارت القضية مخاوف في إسرائيل بشأن نشوب أزمة مع روسيا التي تقيم بها أكبر طائفة يهودية وتتمتع بنفوذ في سوريا المجاورة.

وزاد من تفاقم الأزمة تسريب مسؤولين إسرائيليين قائمة من الردود الإسرائيلية المحتملة على القرار الروسي المتوقع، بما فيها إمكانية استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو للتشاور.

كما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في مؤتمر نظّمته القناة الإسرائيلية 13 عن إطلاق بطاريات دفاعية روسية نيرانها على طائرات إسرائيلية أثناء قصف لها على مواقع في سوريا في شهر مايو/أيار الماضي، وإن كان قد أشار إلى أن الحادث وقع لمرة واحدة.

نتنياهو يستغل الأزمة

وقد حوّل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الأزمة الإسرائيلية الروسية إلى جزء من دعايته الانتخابية، بعد توجيه الاتهام لمنافسيه بإساءة إدارة العلاقات مع موسكو.

ويسعى نتنياهو، زعيم حزب الليكود اليميني، للعودة إلى الحكم إثر الانتخابات العامة التي ستجري في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويتصدر نتنياهو السباق لمقعد رئيس الوزراء مقابل منافسيه، رئيس حكومة تصريف الأعمال وزعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد، ووزير الدفاع وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس.

ولطالما تباهى نتنياهو بالعلاقة الخاصة التي نجح في إقامتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأثمرت عن اتفاق لتنسيق الجيشين الروسي والإسرائيلي لعملهما في سوريا.

وألقى نتنياهو باللوم على لبيد وغانتس، لمسؤوليتهما عن الأزمة مع روسيا، على حد وصفه.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، في تل أبيب "على مدار سنوات كنّا نقود علاقة مدروسة ومتوازنة ومسؤولة مع روسيا، لكن هناك أزمة خطيرة حاليًا"، متهما لبيد وغانتس بـ"الثرثرة، وتعريض أمننا القومي للخطر".

وأضاف "يمكننا، ويجب علينا الخروج من هذه الأزمة، أنا قلق من أن ما بنيناه على مر السنين يتم تقويضه أمام أعيننا في الأسابيع الأخيرة".

وتقدر دائرة الإحصاء الإسرائيلية أعداد اليهود من أصل روسي في إسرائيل بنحو 900 ألف شخص، وهناك نحو 600 ألف روسي مؤهلون للهجرة إلى إسرائيل. وقال مسؤولون إن عدد طلبات الهجرة زاد منذ بدء الخلاف بشأن الوكالة اليهودية التي تتخذ من القدس مقرا لها وتعتبر أكبر وكالة يهودية لا تهدف للربح.