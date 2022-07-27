هجوم صاروخي جديد يستهدف قاعدة عسكرية أميركية شرقي سوريا

أفادت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) بأن هجوما صاروخيا استهدف اليوم الأربعاء قاعدة عسكرية أميركية في ناحية الشدادي الخاضعة لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية بريف الحسكة شرقي البلاد.

وأوضحت الوكالة أن الهجوم كان في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأنه كان باستخدام عدة قذائف صاروخية، دون أن تذكر تفاصيل عن نتائج الهجوم.

من جهتها، قالت وسائل إعلام محلية معارضة إن عدة انفجارات سمعت في ناحية الشدادي بريف الحسكة، وإن الانفجارات تزامنت مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي التابع للتحالف الدولي فوق المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يصدر من الجانب الأميركي تعليق فوري على الموضوع.

وخلال الأعوام الماضية شهدت عدة مواقع وتمركزات لقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في سوريا، هجمات متفرقة تتهم بالمسؤولية عنها في كل مرة أحد أطراف الصراع المتعددة، مثل روسيا وإيران والفصائل الموالية لها وتنظيم الدولة الإسلامية وقوات النظام.