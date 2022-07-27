سياسة|سوريا

هجوم صاروخي جديد يستهدف قاعدة عسكرية أميركية شرقي سوريا

epa07964576 A handout photo made available by the US Department of Defense shows US Marines with 2nd Battalion, 7th Marine Regiment, attached to the Special Purpose Marine Air-Ground Task Force - Crisis Response - Central Command, at an undisclosed location in Syria, 16 October 2019 (issued 01 November 2019). Media reports state that the US military forces have returned to eastern Syria to protect oil fields, days after US President Trump ordered the complete withdrawal of American troops from the area. EPA-EFE/BRANDEN BOURQUE / US MARINE COPRS / DEPARTMENT OF DEFENSE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
واشنطن أعلنت سحب معظم قواتها من سوريا لكننها أبقت على عدة تمركزات خاصة بمحيط آبار النفط والغاز (الأوروبية)
27/7/2022-|آخر تحديث: 27/7/202204:20 PM (مكة المكرمة)

أفادت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) بأن هجوما صاروخيا استهدف اليوم الأربعاء قاعدة عسكرية أميركية في ناحية الشدادي الخاضعة لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية بريف الحسكة شرقي البلاد.

وأوضحت الوكالة أن الهجوم كان في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأنه كان باستخدام عدة قذائف صاروخية، دون أن تذكر تفاصيل عن نتائج الهجوم.

من جهتها، قالت وسائل إعلام محلية معارضة إن عدة انفجارات سمعت في ناحية الشدادي بريف الحسكة، وإن الانفجارات تزامنت مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي التابع للتحالف الدولي فوق المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يصدر من الجانب الأميركي تعليق فوري على الموضوع.

وخلال الأعوام الماضية شهدت عدة مواقع وتمركزات لقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في سوريا، هجمات متفرقة تتهم بالمسؤولية عنها في كل مرة أحد أطراف الصراع المتعددة، مثل روسيا وإيران والفصائل الموالية لها وتنظيم الدولة الإسلامية وقوات النظام.

المصدر : الجزيرة + وكالات