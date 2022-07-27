خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بعمّان.. ملك الأردن يؤكد على حل الدولتين واستمرار التهدئة الشاملة

التقى الملك الأردني عبد الله الثاني اليوم الأربعاء في عمّان رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لبيد.

وأكد الملك عبد الله خلال اللقاء على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءا منها، وفق قوله.

وجدد الملك الأردني التأكيد لرئيس الوزراء الإسرائيلي -في أول لقاء بينهما بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري- على أن إقامة دولة فلسطينية أمر ضروري للتوصل إلى سلام دائم.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

من جهتها، ذكرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن لبيد والملك عبد الله ناقشا تسريع وتيرة المشاريع الاقتصادية الثنائية في قطاعات المياه والطاقة والأمن الغذائي والنقل.

كما ذكرت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي على فيسبوك أن الجانبين بحثا خلال لقائهما تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة.