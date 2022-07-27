إدانة أممية لقصف المنتجع العراقي وهجوم صاروخي يستهدف قنصلية تركيا بالموصل

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي الهجوم الذي استهدف منتجعا سياحيا في محافظة دهوك بكردستان العراق الأسبوع الماضي ، وأسفر عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل، في وقت جدد العراق اتهام تركيا بالمسؤولية عن الهجوم وطالب بإصدار قرار يلزمها بسحب قواتها العسكرية من كامل الأراضي العراقية. وبالتزامن مع الجلسة الأممية تعرضت القنصلية التركية في مدينة الموصل شمال العراق لقصف صاروخي.

واعتبر مندوبو الدول الأعضاء في المجلس خلال جلسة طارئة في نيويورك الليلة الماضية أن "قتل المدنيين أمر غير مقبول"، ودعوا إلى احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، وحثّوا جميع الدول الأعضاء على التعاون بنشاط مع الحكومة العراقية وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة لدعم هذه التحقيقات.

وشكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين جميع أعضاء مجلس الأمن وتضامنهم مع الشعب العراقي، مبيناً أن " الهجوم التركي أسفر عن مقتل 9 مدنيين من ضمنهم طفلة واحدة وجرح 33 مدنياً، واعتبر أنه " يشكل عدوانا عسكرياً على سيادة العراق وتهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

وذكر "أن العراق جمع الأدلة من موقع الهجوم وتضمنت شظايا مقذوفات مدفعية ثقيلة يستخدمها الجيش التركي، لافتاً الى أن القصف الأخير يعد دليلاً ملموساً أمام المجلس على استمرار تركيا بتجاهل مطالبات العراق بإيقاف انتهاكاتها.

وأكد حسين في كلمته أمام المجلس أن تواجد القوات التركية غير شرعي ولم يكن بطلب من الحكومة العراقية، وليس هناك أي اتفاق أو اتفاقية عسكرية أو أمنية بشأن السماح للقوات التركية التوغل داخل الأراضي العراقية لمطاردة حزب العمال الكردستاني، معتبرا أن تواجدها سيؤدي إلى زعزعة الوضع الأمني وخلق حالة من عدم الاستقرار".

وشجب حسين "قرار البرلمان التركي الذي اتخذه في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 لتمديد تخويل وجود قواته في العراق لمدة سنتين"، ودعا المجلس "بموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة الى ممارسة مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين، من خلال إصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية المحتلة من كامل الأراضي العراقية".

وبين " أن العراق وجه 296 مذكرة احتجاج لتركيا، إلا أنها تجاهلتها، محذراً من "استمرار سلوك الجيش التركي الذي قد يدفع الأمور إلى ما لا يحمد عقباه".

وبين " أن العراق وجه 296 مذكرة احتجاج لتركيا، إلا أنها تجاهلتها، محذراً من "استمرار سلوك الجيش التركي الذي قد يدفع الأمور إلى ما لا يحمد عقباه".

نيويورك، 26 تموز 2022 – عقد مجلس الأمن جلسته رقم 9100 وناقش الحالة المتعلقة بالعراق.

تجدون نص الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت على الروابط التالية: EN https://t.co/eKP8bYUPHv

AR https://t.co/WgTnHpJImr — UNAMI (@UNIraq) July 26, 2022

من جهتها قالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، في كلمتها أمام مجلس الأمن إن تركيا والعراق مستعدان لإجراء تحقيق مشترك في الهجوم، مشيرة إلى أن أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شدد على "أهمية إجراء تحقيق شفاف وشامل، مستقل أو مشترك".

وأشارت إلى أن تركيا مستعدة أيضا لمعالجة القضية بالاشتراك مع العراق من أجل تحديد الوقائع بدقة.

الموقف التركي

في المقابل، نفى أونجو كيجلي نائب المندوب التركي لدى الأمم المتحدة أن تكون بلاده هي التي هاجمت منتجعا سياحيا في دهوك، وألقى باللائمة على حزب العمال الكردستاني.

وشدد كيجلي على أن سيادة العراق ووحدة أراضيه تنتهكهما المنظمات الإرهابية وليس تركيا، وأكد أن بلاده حرصت دائما على دعمها القوي لسيادة العراق وسلامته الإقليمية.

وأشار كتشلي أن أنقرة تواصلت مع بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق مباشرة بعد الهجوم، وأعربت عن استعدادها لاتخاذ خطوات لكشف الحقيقة، وأضاف أن "تركيا تحافظ دائما على دعمها القوي لسيادة العراق ووحدة أراضيه واستقراره وازدهاره".

وقال كيجلي إن من واجب السلطة العراقية بموجب القانون الدولي والمادة السابعة من الدستور العراقي، منع حزب العمال الكردستاني من استخدام أراضي العراق لاستهداف تركيا، ومع ذلك فقد أثبت العراق حتى الآن أنه إما غير قادر أو غير راغب في محاربة الإرهابيين".

وأضاف "إذا كنت لا تستطيع السيطرة على بلدك، وإذا كنت غير راغب في محاربة الإرهابيين، وإذا كنت لا تستطيع منع الإرهابيين من استخدام أراضيك لقتل مواطني دولة مجاورة، فأنت تنحاز بشكل مباشر أو غير مباشر إلى جانب الإرهابيين، ولا يمكنك لوم جارك لاستخدامه حقه في الدفاع عن النفس".

سقوط صاروخين قرب شقق الحدباء، حيثُ مقر القنصلية التركية في #الموصل، وكالعادة المواطن هو الضحية والحكومة في سبات. pic.twitter.com/2ZVbk0oxcr — رياض الحمداني (@readh_alhamdany) July 26, 2022

قصف صاروخي

وبالتزامن مع الجلسة الأممية استهدف هجوم بأربعة صواريخ محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل شمال العراق الليلة الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن "أربعة قذائف هاون سقطت في محيط القنصلية التركية في منطقة الحدباء في الموصل، بدون إحداث اي أضرار بشرية.

وأكّد النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني من جهته، "سقوط 4 صواريخ على محيط القنصلية في منطقة شقق الحدباء شمال الموصل"، مضيفاً أن القصف أسفر "عن أضرار مادية أصابت عدداً من سيارات المواطنين".

وأدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجوم على قنصليتها العامة بمدينة الموصل، وأعربت عن أملها في تقديم المسؤولين عنه للعدالة بأقرب وقت، مبينة أن الهجوم لم يوقع خسائر في الأرواح.

ودعت وزارة الخارجية التركية في بيان السلطات العراقية للوفاء بمسؤولياتهم في حماية الممثليات الدبلوماسية والقنصلية".