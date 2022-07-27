قتلى وجرحى بزلزال قوي يضرب شمال الفلبين

ضرب زلزال قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر المناطق الشمالية من الفلبين اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 60 آخرين، وفق حصيلة أولية.

وتركزت الهزّة حول إقليم أبرا الواقع على بعد نحو 300 كيلومتر من العاصمة مانيلا، مما أدى إلى تحطم نوافذ المباني في منطقة مركز الزلزال واهتزاز المباني والأبراج.

ووجه رئيس الفلبين بإرسال فرق إغاثة إلى المناطق المتضررة، حيث تسبب الزلزال في انهيارات أرضية وإخلاء الأبراج الشاهقة.

وأوقفت شبكة مترو الأنفاق في العاصمة الخدمة في ساعة الذروة بعد وقوع الزلزال، كما أفادت أنباء بإخلاء مبنى مجلس الشيوخ الفلبيني في مانيلا في أعقابه.

وفي منطقة دولوريس التي شعرت بالقوة الكاملة للزلزال الذي وقع عند الساعة 8:43 صباحا (00:43 بتوقيت غرينتش)، هرع الناس مذعورين خارج منازلهم وفق ما أفاد به الضابط في الشرطة أدوين سيرجيو لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف سيرجيو "الزلزال كان قويا جدا"، مشيرا إلى حصول تشققات طفيفة في مبنى مركز الشرطة.

وكان المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل قد أشار في البداية إلى أن قوة الزلزال تبلغ 7.3 درجات على مقياس ريختر، لكنه عدلها لاحقا إلى 7 درجات فقط، ولم ترد تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وتضرب الزلازل الفلبين بشكل متكرر بسبب موقعها على "حلقة النار" في المحيط الهادي، حيث يحدث حوالي 90% من زلازل العالم.

وكان زلزال قد ضرب وسط الفلبين في أكتوبر/تشرين الأول 2013، بلغت قوته 7.1 درجات وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا، وكان أحدث زلزال كبير يضرب البلاد.

وفي يوليو/تموز 1990، لقي أكثر من 2400 شخص في جزيرة لوزون شمالي البلاد حتفهم جراء زلزال بلغت قوته 7.8 درجات، وهو واحد من أقوى الزلازل التي ضربت الفلبين على الإطلاق.