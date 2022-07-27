حرب أوكرانيا.. مناورات روسية إستراتيجية قريبا وعتاد ألماني متطور يصل كييف

أعلنت روسيا أنها ستجري مناورات عسكرية بالمنطقة الشرقية أواخر الشهر المقبل، في حين أكدت وزارة الدفاع الألمانية وصول العديد من قاذفات الصواريخ المتعددة و3 مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع إلى أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها ستجري مناورات "فوستوك 2022" الإستراتيجية مع قوات المنطقة العسكرية الشرقية في الفترة ما بين 30 أغسطس/آب حتى الخامس من سبتمبر/أيلول.

وأضافت أنه ستشارك في هذه المناورات قوات الإنزال الجوي والطيران بعيد المدى وطيران النقل العسكري، فضلا عن وحدات عسكرية من دول أخرى، مشيرة إلى إنه سيتم التدرب على ضمان الأمن العسكري في المنطقة الشرقية.

كما جاء في البيان "نلفت انتباهكم إلى أن جزءا فحسب من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية هو الذي يشارك في العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)، وعدد الجنود يكفي تماما لإنجاز جميع المهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة".

قصف وقتلى

وعلى الصعيد الميداني، نشرت مواقع إخبارية تابعة للانفصاليين في دونيتسك صورا تظهر مسلحين روسا ينتمون لمجموعة فاغنر أمام أكبر محطة طاقة تعمل بالفحم في أوكرانيا قرب سفيتلودارسك.

وقالت موسكو إن قواتها قتلت عشرات المقاتلين الأجانب، معظمهم من البولنديين، في هجوم على وحدة تابعة للفيلق الدولي الأوكراني قرب مدينة كوستيانتينيفكا بمنطقة دونيتسك.

كما قصفت القوات الجوية الروسية مواقع عسكرية أوكرانية قرب قرية زايتسيف في دونيتسك، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن الضربات ألحقت خسائر فادحة بفرقة مدفعية أوكرانية قرب مدينة ميكولايف جنوبا.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مناطق مختلفة في ريف أوديسا على البحر الأسود تعرضت لقصف روسي أسفر عن دمار عدد من المباني السكنية، وترافق القصف مع إعلان الجيش الأوكراني حالة التأهب العسكري على طول ساحل أوديسا.

من جهتها، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القتال يتواصل حول سيميهيريا في دونيتسك، مؤكدة أن جنودا أوكرانيين تمكنوا من صد هجمات شرق الخط الواصل بين سيفرسك عبر سوليدار إلى باخموت، بالإضافة إلى عمليات دفاع ناجحة على طول أنحاء أخرى من الجبهة في دونيتسك وخاركيف المجاورة.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية وصول العديد من قاذفات الصواريخ المتعددة و3 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع إلى أوكرانيا، وذلك بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى من الدبابات الألمانية المضادة للطائرات من طراز غيبارد.

مكافحة الفساد

في سياق آخر، دعت الولايات المتحدة الثلاثاء أوكرانيا لاختيار شخص يتمتع بالمصداقية لمنصب المدعي العام خلفا لإيرينا فينيديكتوفا التي أقالها الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين إن "استقلال وحياد المدعي العام أمر حيوي لضمان نزاهة جهود المحاسبة في أوكرانيا"، معتبرا أن مكافحة الفساد تعد أساسية مع تحضّر البلاد للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "يجب مكافحة الفساد حتى في الوقت الذي تدافع فيه أوكرانيا عن نفسها ضد العدوان الروسي. الحرب الروسية ضد أوكرانيا تشكل تهديدا خارجيا، والفساد يشكل تهديدا داخليا".

وكان زيلينسكي قد أشار إلى ضرورة التحرك ضد مسؤولين يشتبه بخيانتهم ويدعمون روسيا.